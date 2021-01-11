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«За три дня продали больше, чем за 4 года». Как торговля справляется с ажиотажем на тюбинги и санки

11.01.2021 19:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси в последние дни заметно вырос спрос на лыжи, тюбинги и санки. Причина — приход настоящей зимы со снегопадами и минусовой температурой. FINNANCE.TUT.BY поинтересовался, как торговля справляется с ажиотажным спросом.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На одной из крупнейших торговых площадок Deal.by спрос на оборудования для зимних развлечений заметно увеличился в период с 7 по 10 января.

— Самыми популярными оказались санки и — их покупали в 16,7 раз чаще, чем с 3 по 6 января, — делится данными руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич. — Средний чек на эти товары вырос на 9,7% и достиг 54 рубля. Но покупают и более дорогие варианты: из моделей «подороже» чаще всего берут санки Nika и тюбинги на 110 см. Их стоимость выше аналогов в среднем на 45%.Также спросом пользовались лопаты ​(для уборки снега. — Прим. ред.) — ​ продажи увеличились в 20 раз по сравнению с 3−6 января А средний чек вырос на 80% и составил 52 рубля

В интернет-магазине «Vkladovke», который торгует в том числе санками, тюбингами коньками, говорят, что «за три дня продал больше тюбингов, чем за четыре года работы». И добавляют: совпадение снежной погоды и подряд четырех выходных принесло им неплохую выручку.

— Таких зим не было давно. В последние дни мы надували так много «плюшек», что у нас сгорел компрессор: он не успевал их надувать, — рассказывает владелец интернет-магазина Роман Шелютин. — Например, в прошлом году мы продали до Нового года около 40 штук, в январе — практически ничего. Сейчас мы с 7 по 9 января уже продали около 400 тюбингов. В такую погоду мы в среднем продаем по 100 в день. Самое интересное, что 5 января мы продавали тюбинги за 60 рублей, а 7 января — уже за 80. Охотно берут по несколько штук. Люди приезжали из Жодино на «Экспобел» за тюбингами, потому что их сейчас не хватает. У нас сейчас средний чек — 75 рублей.

В торговом частном предприятии «Gemma», которое не специализируется только на зимних товарах, говорят, что у них также вырос спрос на санки, коньки и тюбинги. Люди выбирают товары разной стоимости: кто-то приходит непосредственно за акционными товарами, другие смотрит на фирму, лучшее качество и, следовательно, более высокую стоимость.

В магазине «Гемма» рассказали, что санки у них почти все раскупили за начало января. «Сумма среднего чека на зимний спортинвентарь за декабрь и январь составляет 51 рубль. В январе с появлением снега продажи выросли в 5 раз», — уточнили в магазине.

В сети магазинов «VIMPEXSPORT» рассказали, что «зимних товаров купили больше за три дня, чем за прошлую зиму».

 
 
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В Беларуси в последние дни заметно вырос спрос на лыжи, тюбинги и санки. Причина - приход настоящей зимы со снегопадами и минусовой температурой. FINNANCE.TUT.BY...
 
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