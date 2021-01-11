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«Это была романтическая поездка на поезде». Марию Колесникову перевезли в минский СИЗО-1
Источник материала: Навiны
Координатора штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марию Колесникову перевели из Жодино в минский СИЗО на Володарского.
Как
Как отмечает сама Мария, это была «романтическая поездка на ночном поезде».
Сегодня в СИЗО-1 с Колесниковой встречался адвокат. По его словам, Маша бодра, заряжена на борьбу и передает всем привет.
Сообщаем новый адрес для писем: Минск, СИЗО-1, улица Володарского, 2, 220030.
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Координатора штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в...
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