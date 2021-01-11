Реакция: «Что бы ни решили про ЧМ, гражданина Лукашенко ждет только разочарование»

Источник материала: Салiдарнасць

Байнет отреагировал на встречу Александра Лукашенко с Рене Фезелем.

Жаркие объятия в начале встречи и признание главы Международной федерации хоккея по ее итогам привели в недоумение спортивную общественность .

Пока решения о проведении чемпионата мира нет. Сам президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил:

— В рамках тщательной оценки возможностей Минска по проведению чемпионата мира мы обсуждаем эти вопросы с различными группами и благодарны за возможность встретиться с представителями беларуского правительства и оргкомитета, чтобы оценить их вклад в обеспечение сбалансированного подхода. Этот процесс начался сегодня утром и будет продолжен новыми встречами в Минске и дискуссиями в совете IIHF.

Байнет также отреагировал на встречу президента МФК и главы Беларуси.

«Ну всё, заболтает Фазеля харизматичный», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by .

«Забалтывать не придется. Господин Фазель упорно закрывает глаза на все происходящее в Беларуси. Понять такое упорство сложно», — считают другие.

«Зря Фазель приехал в Минск. Подпортил себе репутацию своим приездом и заигрыванием с АГЛ. Его авторитет и уважение в хоккейном мире и международной федерации убавиться. Не усидеть ему в своем кресле в будущем».

«Фазель рискует потерять должность, если проведет ЧМ в диктаторской (признанной таковой в ЕС) стране. Хотя, я искренне хочу, чтобы ЧМ состоялся, т.к. он станет катализатором для новых событий».

Некоторые же посчитали, что приезд Фезеля автоматически означает, что вопрос с ЧМ решен:

«Раз прилетел говорить, значит чемпионат скорее всего будет в РБ. А вот уже как это будет и что из этого выйдет — другая история».

«Капіталісты хітрыя — свае грошы эканомяць, а падкінулі гэту «цацку» нам, нібы шкляныя пацеркі папуасу».

Впрочем, нашлись и те, кто высказался за «спорт вне политики»:

«Такой чемпионат поднимет имидж страны».

«Глупо лишать страну такого статуса из-за политических игр».

«А тебе не приходило в голову, что во время проведения ЧМ белорусы активизируются и тогда уж точно все увидят то, что все и без этого видят», — парируют им.

«После того, что происходит после 9 августа, ты хоть вселенский ЧМ проводи. Имидж уже не выправить».

Некоторые же прямо объясняют, что может произойти, если ЧМ все же пройдет в Минске.

«Допустим, приедут команды, тысячи болельщиков (возможно?), десятки иностранных журналистов. А куда денутся в это время те тысячи и тысячи, кто не принял результаты выборов? Уедут? Их выселят за 101-й километр? Посадят в ИВС? Или к тому времени они резко поменяют свои убеждения? И вот представьте, что на одной из игр две-три тысячи человек на трибунах достанут какие-то не те флаги или запоют не ту песню. Их там же на трибунах паковать будут или сразу после игры? Или в городе выйдут люди, к примеру, с канадскими красно-белыми флагами — их водометами или шумовыми гранатами разгонять будут? Вот и представьте, какая картинка будет для иностранных болельщиков, которые тоже под горячую руку дубинала могут отведать, и для зарубежных СМИ. Какими новыми красками заиграет ваш имидж «спокойной и чистенькой стабильненькой» страны?»

«Цугцванг в хоккее по-белорусски: что бы они ни решили, гражданина Лукашенко ждет только разочарование».

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