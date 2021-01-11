|
Лукашенко наградил Григория Азаренка медалью «За отвагу», Андрея Муковозчика — «За трудовые заслуги»
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ госнаградами.
«Работники СМИ удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики», — сообщается в Telegram-канале «Пул Первого», пишет
Телеведущий Григорий Азаренок получил медаль «За отвагу», Андрей Муковозчик и Валерий Шульга — «За трудовые заслуги», Дмитрий Крят и Игорь Тур — медаль Франциска Скорины. Наум Гальперович удостоен звания «заслуженный деятель культуры».
Лукашенко вынес благодарность журналистам АТН, ОНТ, СТВ, БЕЛТА и издания «Беларусь сегодня», а также композитору Евгению Олейнику.
Для справки
Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациями и другие граждане за личное мужество и отвагу, проявленные:
Медалью «За трудовые заслуги» награждаются:
Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко наградил Григория Азаренка медалью «За отвагу», Андрея Муковозчика — «За трудовые заслуги»
Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ госнаградами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)