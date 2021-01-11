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Лукашенко наградил Григория Азаренка медалью «За отвагу», Андрея Муковозчика — «За трудовые заслуги»

11.01.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ госнаградами.


«Работники СМИ удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики», — сообщается в Telegram-канале «Пул Первого», пишет onliner.by

Телеведущий Григорий Азаренок получил медаль «За отвагу», Андрей Муковозчик и Валерий Шульга — «За трудовые заслуги», Дмитрий Крят и Игорь Тур — медаль Франциска Скорины. Наум Гальперович удостоен звания «заслуженный деятель культуры».

Лукашенко вынес благодарность журналистам АТН, ОНТ, СТВ, БЕЛТА и издания «Беларусь сегодня», а также композитору Евгению Олейнику.

Для справки

Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациями и другие граждане за личное мужество и отвагу, проявленные:

  • в боевой обстановке при защите отечества и его государственных интересов;
  • при исполнении воинского долга, служебной или гражданской обязанности, защите конституционных прав граждан;
  • при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, сопряженных с риском для жизни.
Медалью «За трудовые заслуги» награждаются:

  • за значительные достижения в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в сфере обслуживания, науке, образовании, охране окружающей среды, охране здоровья населения, культуре, государственной службе и других областях трудовой деятельности;
  • за полезные изобретения и рационализаторские предложения;
  • за успехи в воспитании и профессиональной подготовке молодежи, развитии физической культуры и спорта.
Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ о награждении работников государственных СМИ госнаградами.
 
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