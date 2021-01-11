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Работники сферы СМИ и коммуникаций удостоены госнаград. Указ подписал Президент Беларуси

11.01.2021 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены госнаград. Соответствующий Указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто отмечен за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики, есть наши коллеги.

Так, медалью «За отвагу» награжден спецкор СТВ Григорий Азаренок.

Работники сферы СМИ и коммуникаций удостоены госнаград. Указ подписал Президент Беларуси

Медалью «За трудовые заслуги» – обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Его рубрики хорошо известны и нашему зрителю.

Такой же награды удостоен главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга. Медалью Франциска Скорины – редактор отдела издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Крят и спецкор ОНТ Игорь Тур.

Также Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента. В списке среди прочих – директор дирекции интернет-вещания СТВ Татьяна Бирук, ведущая новостей Екатерина Забенько и политический обозреватель нашего телеканала Евгений Пустовой.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Татьяна Бирук, Екатерина Забенько, Евгений ПустовойГригорий Азаренок, Андрей Муковозчик, Валерий Шульга, Дмитрий Крят, Игорь Тур

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены госнаград. Соответствующий Указ подписал Президент, сообщили в программе...
 
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