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Пьяный подросток угнал автомобиль в Столинском районе

11.01.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По словам парня, он захотел покататься. В одном из дворов стояла машина, дверь оказалась открытой, а ключ от замка зажигания находился в бардачке. Случай произошел в ночь на 8 января. Владелец не обнаружил во дворе свою Audi  100. В 2:20 ночи мужчина сообщил об этом в милицию. Менее чем через полчаса угнанный автомобиль был обнаружен на дороге за деревней. За рулем находился 16-летний земляк пострадавшего, учащийся одного из учебных заведений среднего профобразования. Подросток был пьян, почти 0,9 промилле алкоголя. И заметим, что за прошлый год в Брестской области было совершено 82 угона транспортных средств. В большинстве случаев доступ в салоны машин был свободным, там же находились ключи.
 
 
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По словам парня, он захотел покататься. В одном из дворов стояла машина, дверь оказалась открытой, а ключ от замка зажигания находился в бардачке. Случай произошел...
 
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