Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьяный подросток угнал автомобиль в Столинском районе По словам парня, он захотел покататься. В одном из дворов стояла машина, дверь оказалась открытой, а ключ от замка зажигания находился в бардачке. Случай произошел...

По словам парня, он захотел покататься. В одном из дворов стояла машина, дверь оказалась открытой, а ключ от замка зажигания находился в бардачке. Случай произошел в ночь на 8 января. Владелец не обнаружил во дворе свою Audi 100. В 2:20 ночи мужчина сообщил об этом в милицию. Менее чем через полчаса угнанный автомобиль был обнаружен на дороге за деревней. За рулем находился 16-летний земляк пострадавшего, учащийся одного из учебных заведений среднего профобразования. Подросток был пьян, почти 0,9 промилле алкоголя. И заметим, что за прошлый год в Брестской области было совершено 82 угона транспортных средств. В большинстве случаев доступ в салоны машин был свободным, там же находились ключи.