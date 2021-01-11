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В суде Слуцкого района сегодня заслушали последнее слово обвиняемых в убийстве стариков

11.01.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Напомним, этим летом Верховный суд отправил дело на пересмотр. По решению первой инстанции один из фигурантов, Скрундик, был приговорен к исключительной мере наказания. Его признали виновным в совершении убийств двух человек. Трем подельникам также был вынесен обвинительный приговор: Валентин Бушнин получил 18 лет лишения свободы, Виталий Мятеж – 22 года, Сергей Захарченя – год. Сегодня главный фигурант заявил, что не убивал пенсионеров. Остальные лишь молчали.

Напомним, чудовищные события развернулись январе 2019 года в Копыльском и Слуцком районах. По версии следствия, обвиняемые проникали в дома пожилых людей. Целью нападений были деньги. По информации СК, в январе 2019 двое мужчин вошли в дом к пенсионеру в деревне Ульяновка и стали требовать деньги. При этом мужчину избивали и душили, а когда нашли ценности, подожгли дом. Неделей ранее событий в Ульяновке один из фигурантов с другим подельником проник в дом 79-летнего пенсионера в деревне Копыльского района. Сценарий тот же - избивали, душили, а, когда нашли деньги, сожгли живьем. И лишь после третьей попытки подозреваемых удалось вычислить - они хотели ограбить бабушку, но той удалось каким-то образом вырваться и вызвать милицию. Вердикт ожидается 15 января.

 
 
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Напомним, этим летом Верховный суд отправил дело на пересмотр. По решению первой инстанции один из фигурантов, Скрундик, был приговорен к исключительной мере...
 
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