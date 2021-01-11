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Милиция разбирается в причинах конфликта между соседями по даче

11.01.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сообщается, что вечером 5 января в Светлогорский РОВД поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила о том, что ее мужа ранил ножом наглядно знакомый мужчина. А после уехал из поселка на дизель-поезде в направлении Светлогорска. Оказалось, что в дачном поселке в Жлобинском районе произошла конфликтная ситуация между соседями из-за несогласованного переноса ограждения между домами. Во время разговора на повышенных тонах, 67-летний житель Светлогорска достал нож и ударил в бок соседа. После пострадавший вместе с женой отправились в Светлогорск на своем автомобиле и по дороге позвонили в милицию. Что касается нападавшего, то его задержали на станции. При себе у мужчины был и тот самый нож.

 
 
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Сообщается, что вечером 5 января в Светлогорский РОВД поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила о том, что ее мужа ранил ножом наглядно знакомый мужчина. А...
 
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