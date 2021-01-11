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Следователи предъявили обвинение человеку, которого сегодня не без основания подозревают в убийстве

11.01.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

История произошла в Браславе. Там в конце прошлого года пропал мужчина: тело нашли в заброшенном доме. Поиски 29-летнего мужчины начались после того, как он уехал в Россию на своем микроавтобусе и перестал выходить на связь. Сожительница пропавшего рассказала, что с его банковского счета начали списывать деньги то за оплату топлива, то в магазинах за различные товары. К поискам подключились сыщики областного УВД. Оперативники выяснили, что к исчезновению жителя Браслава причастен его 32-летний знакомый. С ним пропавший должен был отправиться в поездку. В итоге мужчину задержали. Он рассказал, что расправился с товарищем, забрал его авто и банковские карты, а тело закопал возле заброшенного дома.Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемого и возбудили уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

 
 
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История произошла в Браславе. Там в конце прошлого года пропал мужчина: тело нашли в заброшенном доме. Поиски 29-летнего мужчины начались после того, как он уехал в...
 
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