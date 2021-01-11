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Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе

11.01.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как стало известно, накануне днем ребенок ушел кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летнй девочкой. Она вернулась домой, а мальчик - нет. Тогда родители объявили сына в розыск, информация появилась в ресурсах отряда "Ангел". Позже тело ребенка было обнаружено сотрудниками МЧС в заброшенном очистном колодце. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
 
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Как стало известно, накануне днем ребенок ушел кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летнй девочкой. Она вернулась домой, а мальчик - нет. Тогда...
 
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