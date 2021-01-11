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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе Как стало известно, накануне днем ребенок ушел кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летнй девочкой. Она вернулась домой, а мальчик - нет. Тогда...

Как стало известно, накануне днем ребенок ушел кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летнй девочкой. Она вернулась домой, а мальчик - нет. Тогда родители объявили сына в розыск, информация появилась в ресурсах отряда "Ангел". Позже тело ребенка было обнаружено сотрудниками МЧС в заброшенном очистном колодце. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.