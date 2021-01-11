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Лукашенко раздал госнаграды. Угадайте, за что наградили Азаренка?

11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Награды и благодарности также получили Андрей Муковозчик, Людмила Гладкая и другие.

Лукашенко раздал госнаграды «за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики».

Ведущий СТВ Григорий Азаренок награжден медалью «За отвагу», колумнист «Совбелки» Андрей Муковозчик получил медаль «За трудовые заслуги», ведущий ОНТ Игорь Тур — медаль Франциска Скорины.

Лукашенко раздал госнаграды. Угадайте, за что наградили Азаренка?

Благодарность президента объявлена корреспондентам БТ Ксении Лебедевой и Александру Хоровцу, обозревателю СТВ Евгению Пустовому, автору «Совбелки» Людмиле Гладкой и другим.

 
 
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Награды и благодарности также получили Андрей Муковозчик, Людмила Гладкая и другие.
 
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