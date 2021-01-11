За национальный флаг на собственном доме жителя Вилейки оштрафовали на 290 рублей

Андрей Послед (на переднем плане) за несколько минут до суда.





Рэгіянальная газета . Андрея признали виновным в том, что он проводил в своем дворе одиночный пикет без разрешения на это райисполкома. Наказание — штраф 290 рублей, пишет





Андрей работает инкассатором. Растит дочь и сына, проблем с законом не имел. Живет в Вилейке на Советской.





Именно здесь, на своем частном доме, в августе он и повесил белый лист А4, с красной полосой посередине на трубу газопровода. Лист висел от августа до декабря.





Судья Елена Ахметова зачитала обстоятельства дела:





— С 15 августа по 22 декабря на деревянной рейке, прикрепленной к газопроводу, для всеобщего обозрения Андрей Послед вывесил флаг, проводя тем самым одиночный пикет без разрешения Вилейского райисполкома.





В своем слове Андрей Послед сказал следующее:





— Флаг находился на доме, огороженном забором. Мой двор — не общественное место. И поэтому разрешения местных властей не требуется. Флаг я повесил в августе. Снял 22 декабря, когда ко мне приехали милиционеры.









Флаг вывесил с целью показать, что я не согласен с результатами выборов президента. Так выразил свою гражданскую позицию.





Впоследствии судья спросила у Андрея Последа, известны ли ему Закон о геральдических символах и Закон о массовых мероприятиях. Андрей ответил, что известны частично.





Вину Послед не признал.





— Я не считаю, что я проводил пикет. В течение четырех месяцев я физически не мог проводить пикет. Я же спал, ходил на работу…





Свои показания также дали свидетели — работники Вилейского РОВД Антон Боровой и Сергей Рачицкий — те милиционеры, по требованию которых Послед 22 декабря снял флаг со своего дома.





Милиционеры рассказали, что 22 декабря получили поручение из прокуратуры — поехать к дому 71 на Советской, на фасаде которого висит флаг. На месте выяснилось, что дом не 71, а 69. сразу попасть во двор не смогли из-за собаки. Позже, в тот же день, созвонились с хозяином, приехали к нему домой, рассказали об ответственности и сказали снять флаг. Хозяин снял флаг, но не отдал его милиционерам по их требованию. Андрея сопроводили в РОВД, где он дал показания.





Согласно показаниям свидетелей и письменных материалов дела, на обратной стороне бумажного флага было написано «Жыве Беларусь!».





— Какой смысл вы вкладываете в эти слова? — спросила судья.





— Во-первых, вижу в этом свободу и соблюдение прав человека. А во-вторых «Жыве Беларусь!» — это цитата из известного стихотворения, — ответил обвиняемый.





Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и то, что Андрей Послед растит несовершеннолетних сына и дочь. В итоге ему присудили штраф — 290 рублей (десять базовых величин).

