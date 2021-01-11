МАЗ обогнал всех на марафонском этапе «Дакара», но из-за колеса стал четвертым

Источник материала: Tut.by

Белорусский экипаж красиво выступил на марафонском этапе, лидируя большую часть заезда. Однако ближе к финишу из-за вздутия колеса был вынужден остановиться на ремонт, в результате показал четвертое время, сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ».





Восьмой этап привел гонщиков в город Неом. Вдоль спецучастка длиной около 350 км было много песков и камней, сложной оказалась и навигация. Хотя молодой белорусский пилот Алексей Вишневский умело преодолел препятствия и лишь из-за проблемы с колесом не стал победителем заезда.

«Вчера мы „подвисли“ на дюне, а сегодня был извилистый участок с множеством камней. Мы не рисковали, ехали аккуратно, при этом держали неплохой темп. На зоне нейтрализации увидели, что заднее левое колесо вздулось — стало „домиком“. Мы рассчитывали на удачу, что доберемся до финиша. Но нам не повезло: и за 50 км до финиша колесо лопнуло — пришлось его менять, из-за чего потеряли около 5−6 минут. В целом же, довольны результатом», — признался пилот Алексей Вишневский.





МАЗ Алексея Вишневского провел на трассе 3 часа 27 минут. Впереди оказалась камазовская «тройка», из которой быстрее всех проехал Антон Шибалов. Белорусы уступили ему почти 8 минут. В общем зачете «зубр» занимает шестую строчку, но теперь отстает от ближайшего соперника всего на 10 секунд.

Девятый заезд пройдет в окрестностях Неома. «Боевыми» будут 465 км, вдоль которых обещают как скоростные участки, так и песчаные отрезки. А лиазон и вовсе растянется вдоль Красного моря.



