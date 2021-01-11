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«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

11.01.2021 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стать фанатом льда – с этой миссией успешно справляются в Бресте. Аншлаги в местном Ледовом дворце на этих зимних каникулах каждый вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одновременно здесь больше трех сотен катающихся, а это в три раза больше обычного. И не так просто поделить лед с юными спортсменами.

Кристина Протосовицкая узнала, как воспитываются настоящие болельщики хоккея.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Чемпионами на льду не рождаются, а становятся. Вот так изо дня в день шесть раз в неделю.

Саша Панасюк на коньках с четырех лет. Помнит, как встал и сразу же упал. Сегодня игровой стаж у этого малыша – больше семи лет. Он грезит хоккеистами.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Александр Панасюк, воспитанник СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию ХК «Брест»:
У Александра Овечкина сильные щелчки, хорошие, точные, а у Павла Дацюк более дриблинг, обыгрывает там.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Ее узнать можно только по длинному хвосту из-под шлема. В остальном же юная хоккеистка Любовь Ладога в свои 13 даст фору мальчишкам.

В хоккейной школе занимаются 365 юных спортсменов. Одновременно на льду – полсотни ребят. Порой любители и профессионалы не могут поделить лед – его в Бресте попросту не хватает.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Любовь Ладога, воспитанница СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию ХК «Брест»:
Льда сейчас не хватает. У нас тренировки по часу – час 15 на льду. И то не каждый раз. Например, с утра льда вообще может не быть целую неделю, потому что льда не хватает вообще.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Здесь на лед встали даже те, кто до этого ни разу на коньках не стоял. Аншлаги в брестском ледовом – это в 3,5 раза больше посетителей в этом году.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Татьяна Городнюк, администратор:
Пять лет не было проекта «Ледниковый период». Это тоже дает, это есть такое. Вот они смотрят тоже и идут. Хоккей им нравится смотреть, фигурное катание нравится смотреть. Но в этом году значительно больше по количеству людей.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Им всего по 11, и точно не каждый станет профессиональным хоккеистом. Но они уже «заболели» игрой и вряд ли смогут от нее отказаться. Новое поколение «ледяных фанатов». Увидеть лично лучших игроков мира, без преувеличения, их мечта.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Степан Славута, воспитанник СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию ХК «Брест»:
Я люблю бить буллиты. Павел Дацюк – это лучший буллитер из всех, ну а Малкин мне просто нравится, он хороший хоккеист. Но я бы посмотрел, как играют хорошие команды, и поучился бы у них.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Никита Силик, тренер СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию ХК «Брест»:
Будет супер, если у нас пройдет в Минске чемпионат мира. Я бы, наверное, просил руководство организовать поездку, посмотреть на мировых звезд хоккея. Дети бы увидели вживую все это, и у них еще больше желания появилось бы тренироваться.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Спорт на масштабной арене – это всегда эмоции болельщиков. Причем неважно – с клюшкой ты или без.

«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Любите хоккей?
Да.

Вы хотите на чемпионат мира по хоккею?
– Да.

Поедете в Минск?
– Да! Ура, ура, ура!

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Александр Панасюк, Павел Дацюк, Любовь Ладога,  Александр Овечкин,  Татьяна Городнюк, Евгений Малкин, ​​​​​​​Никита Силик

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Стать фанатом льда – с этой миссией успешно справляются в Бресте. Аншлаги в местном Ледовом дворце на этих зимних каникулах каждый вечер,...
 
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