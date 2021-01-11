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«Я бы посмотрел, как играют хорошие команды». О чём мечтают юные хоккеисты из Бреста?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стать фанатом льда – с этой миссией успешно справляются в Бресте. Аншлаги в местном Ледовом дворце на этих зимних каникулах каждый вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одновременно здесь больше трех сотен катающихся, а это в три раза больше обычного. И не так просто поделить лед с юными спортсменами.
Чемпионами на льду не рождаются, а становятся. Вот так изо дня в день шесть раз в неделю.
Саша Панасюк на коньках с четырех лет. Помнит, как встал и сразу же упал. Сегодня игровой стаж у этого малыша – больше семи лет. Он грезит хоккеистами.
Александр Панасюк, воспитанник СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию ХК «Брест»:
Ее узнать можно только по длинному хвосту из-под шлема. В остальном же юная хоккеистка Любовь Ладога в свои 13 даст фору мальчишкам.
В хоккейной школе занимаются 365 юных спортсменов. Одновременно на льду – полсотни ребят. Порой любители и профессионалы не могут поделить лед – его в Бресте попросту не хватает.
Любовь Ладога, воспитанница СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию ХК «Брест»:
Здесь на лед встали даже те, кто до этого ни разу на коньках не стоял. Аншлаги в брестском ледовом – это в 3,5 раза больше посетителей в этом году.
Татьяна Городнюк, администратор:
Им всего по 11, и точно не каждый станет профессиональным хоккеистом. Но они уже «заболели» игрой и вряд ли смогут от нее отказаться. Новое поколение «ледяных фанатов». Увидеть лично лучших игроков мира, без преувеличения, их мечта.
Степан Славута, воспитанник СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию ХК «Брест»:
Никита Силик, тренер СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию ХК «Брест»:
Спорт на масштабной арене – это всегда эмоции болельщиков. Причем неважно – с клюшкой ты или без.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
– Вы хотите на чемпионат мира по хоккею?
– Поедете в Минск?
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Новости Беларуси. Стать фанатом льда – с этой миссией успешно справляются в Бресте. Аншлаги в местном Ледовом дворце на этих зимних каникулах каждый вечер,...
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