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Тихановская призвала компанию Yara приостановить контракт с «Беларуськалием» и помочь бастующим

11.01.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская написала письмо генеральному директору норвежской компании Yara International Свейну Тору Холшеру, в котором призвала эту компанию-партнера «Беларуськалия» приостановить контракт и помочь бастующим работникам белорусского предприятия.

 

Тихановская призвала компанию Yara приостановить контракт с «Беларуськалием» и помочь бастующим
Коллаж: lider-press.by.

 

Как сообщается на сайте Тихановской, она выразила благодарность Yara, покупающей в Беларуси калийные удобрения, за позицию компании против насилия, в поддержку народа Беларуси и бастующих на «Беларуськалии».

Однако, отметила Тихановская, несмотря на попытки Yara наладить диалог с топ-менеджментом «Беларуськалия», уровень репрессий растет. По меньшей мере 55 сотрудников были уволены за забастовку и выражение своей позиции. Сопредседатель стачкома Анатолий Бокун почти два месяца провел в тюрьме. Член стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич был задержан и вынужден бежать прямо из отдела КГБ в Украину. Рабочие опасаются новых репрессий, увольнений и похищений членов стачкома.

По мнению экс-кандидата в президенты, поскольку руководство «Беларуськалия» продолжает запугивать рабочих, Yara должна приостановить или пересмотреть контракт с белорусским партнером. Норвежская компания должна обуславливать сотрудничество с «Беларуськалием» прекращением репрессий против рабочих.

Поскольку на данный момент более 130 рабочих находятся в стачке, Тихановская призвала Yara создать фонд помощи бастующим. Это стало бы примером для других западных фирм, которые могли бы создать международный фонд солидарности с белорусскими рабочими.

Как сообщал БелаПАН, 11 января стачком «Беларуськалия» призвал гендиректора Yara International потребовать от руководства предприятия выполнения обещаний.

В обращении к Свейну Тору Холшеру утверждается, что его «целенаправленно вводили в заблуждение», заверяя, что никто из начавших стачку рабочих не был и не будет уволен. Кроме того, «в области охраны труда не сделано ничего, ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе». «Идет систематическое давление на работников, находящихся в независимом профсоюзе. Работники, пожелавшие выйти из государственного провластного профсоюза, не могут этого сделать — им не подписывают заявления. Это сотни людей!» — отмечается в письме.

Тихановская и Свейн Тор Холшер общались 18 декабря — обсуждали репрессии в отношении шахтеров и условия работы на «Беларуськалии».

Тогда экс-кандидат в президента также подчеркнула важность того, чтобы Yara проявляла солидарность с бастующими рабочими и защищала их права, оказывала давление на руководство «Беларуськалия» и публично осуждала репрессии. Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.

Норвежцы дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством «Беларуськалия» (18 сентября и 10 декабря). Холшер заявил, что «порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден», будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская написала письмо генеральному директору норвежской компании Yara International Свейну Тору Холшеру, в котором...
 
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