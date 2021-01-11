Экспертный совет утвердил белорусскоязычную версию Трудового кодекса

Экспертный совет по переводу законодательства на белорусский язык утвердил в конце декабря белорусский вариант Трудового кодекса, сообщает БелаПАН со ссылкой на сайт Национального центра правовой информации (НЦПИ) Беларуси.



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Кроме того, в 2020 году эксперты утвердили белорусскоязычные версии Гражданского и Жилищного кодексов, а также Кодекса о земле. В 2019 году были утверждены переведенные версии Кодекса о браке и семье, Избирательного кодекса и части Гражданского кодекса.

Экспертный совет по переводу законодательных актов на белорусский язык создан в 2019 году при НЦПИ. Помимо сотрудников центра в него входят представители Администрации президента, Национальной академии наук, Национального центра законодательства и правовых исследований, Палаты представителей, министерств юстиции и культуры, ряда вузов, иных организаций.

Идея создания экспертного совета была впервые высказана в апреле 2019 года на встрече председателя «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) Елены Анисим и почетного председателя ТБМ Олега Трусова с руководством НЦПИ и Национального центра законодательства и правовых исследований. Встреча, посвященная разработке законопроектов на обоих официальных языках, состоялась вскоре после «Большого разговора с президентом» (1 марта), когда Александр Лукашенко делегировал созданному ТБМ Университету имени Нила Гилевича обязанности по подготовке белорусскоязычных вариантов законодательных актов, принятых на русском языке.