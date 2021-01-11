«Одни предположения и фантазии». Уголовные дела блогеров Кабанова и Петрухина переданы в прокуратуру

Уголовное дело политзаключенного Александра Кабанова передано в прокуратуру для направления в суд. Об этом сообщает «Брестская газета» со ссылкой на его письмо, которым с редакцией поделилась жительница Бреста.



Кабанов и Петрухин. Фото: Людмила Селех / b-g.by.

«А я скоро к вам, в Брест. Закрыл дело, его передали в прокуратуру, и скоро будет в суде. А судить будут в Бресте, и меня, и Сергея (Петрухина. — прим. ред.). Так что скоро перевезут в СИЗО Бреста. И будут возить в «суд». Так что приходите, милости просим. И знакомых приводите. Только не удивляйтесь с нашего дела, в котором нет ни одного доказательства. Одни предположения и фантазии. Ну все, как всегда, белорусское «правосудие» оно такое, своеобразное. Как и следствие», — приводит газета отрывок из письма Кабанова.

Письмо датировано 28 декабря 2020 года. В редакции отметили, что, возможно, блогер уже находится в Бресте.

По информации лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 11 января родственникам Кабанова стало известно, что председатель Брестского областного суда направил дело Кабанова в Верховный суд для изменения подсудности. «Это значит, что вероятно дело будет рассматривать другой суд за пределами Брестской области», — отмечается в сообщении на правозащитном сайте spring96.org .

Политзаключенные Александр Кабанов и Сергей Петрухин — блогеры, авторы youtube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня 2020 года освещали тему борьбы со строительством аккумуляторного завода в Бресте, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.

Кабанов был задержан 15 июня, когда пошел по вызову в поликлинику для контроля по отбыванию карантина, и доставлен в ИВС Ленинского района Бреста. Суд наказал блогера арестом на 15 суток. Однако 20 июня блогер исчез из ИВС, отмечает «Весна». Его судьба стала известна правозащитникам только 25 июня, когда у родителей Кабанова прошел обыск, а сам блогер был переведен в минское СИЗО.

Сергей Петрухин был задержан в деревне под Пуховичами 16 июня и доставлен в кобринский ИВС. 25 июня его перевезли в изолятор временного содержания Минска, а оттуда — в СИЗО-1 на ул. Володарского.

По информации правозащитников, блогерам предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса по «делу Тихановского»: ч. 1 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), ст. 369 УК (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ст. 391 УК (оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия).

Петрухина уже привлекали к уголовной ответственности. В апреле 2019 года суд Ленинского района Бреста признал его виновным в публичном оскорблении милиционеров и приговорил к крупному штрафу в 360 базовых величин (9.180 рублей на 2019 год). Кроме того, блогера обязали возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7.500 рублей) и расходы на адвоката. Правозащитники признали дело политически мотивированным.