Время сбывающихся страхов. Что последует за беспорядками в США

Источник материала: Салiдарнасць

Как последние события в американской политике могут повлиять на глобальную экономику? И почему на этом фоне рекордно дорожают криптовалюты? Об этом в новом выпуске программы Деньги на Свободе с экономическим публицистом Максимом Блантом.





Сторонники президента Трампа в захваченном ими здании Капитолия. 6 января 2021 года

Главные события, которые еще долго будут оказывать влияние на всю мировую политику и экономику, происходили на прошлой неделе в США. Опасения, что Дональд Трамп не смирится с поражением на выборах и попытается остаться у власти, оправдались.

В среду 6 января, когда Конгресс США должен был утвердить результаты голосования Коллегии выборщиков, Трамп собрал своих сторонников на митинг в центре Вашингтона. Акция протеста вылилась в массовые беспорядки и захват здания Конгресса.

Во всей этой истории обращает на себя внимание несколько моментов. Массовая блокировка аккаунтов Дональда Трампа и его сторонников под тем предлогом, что они якобы использовались для подстрекательства к насилию и призывов к мятежу, демонстрирует то влияние, которое приобрели к нынешнему моменту частные высокотехнологичные гиганты, вроде Facebook, Twitter, Google или Apple.

Факт остается фактом: интернет окончательно перестает быть территорией свободы выражения именно мнений. Сейчас, на мой взгляд, баланс явно нарушен, и те, кто ни при каких обстоятельствах не хочет жить при социализме, имеют куда меньше возможностей для высказывания собственных опасений, чем их политические оппоненты. В долгосрочной перспективе это может стать куда как более серьезным ударом по демократии, чем захват здания Конгресса.

Причем не только в США. Если говорить о России, можно не сомневаться, что власти постараются по максимуму разыграть карту ангажированности иностранных соцсетей и американской политической цензуры.

Так или иначе, можно не сомневаться, что отчаянно цепляющийся за власть и не желающий признавать поражение на выборах Дональд Трамп своими действиями дискредитирует даже те разумные подходы и идеи, которые заставляют идти за ним значительную часть американского общества.

Главный для нас вопрос – каких экономических последствий можно ждать в результате того, что происходит сегодня в Америке. На мой взгляд, не менее значимым фактором, чем победа на президентских выборах кандидата от Демократической партии, является тот факт, что после выборов в Джорджии демократы будут контролировать обе палаты Конгресса.

У администрации Джо Байдена теперь фактически развязаны руки. Это открывает путь к стремительному наращиванию государственных расходов, которые потребуются как на расширение мер социальной поддержки, так и на заявленную Байденом программу обновления энергетической инфраструктуры. По оценке Goldman Sachs, уже в феврале-марте этого года Конгресс может принять еще один, третий по счету пакет стимулов общим объемом в три четверти триллиона долларов.

Для американского фондового рынка это хорошая новость. Ожидание новых вливаний подбросило индексы к новым историческим максимумам. Однако позиции доллара в качестве основной резервной валюты уже сейчас серьезно пошатнулись. Индекс доллара – курс американской валюты к корзине основных мировых валют – упал за прошлый год примерно на 10 процентов и продолжает снижаться. Привлекательность американских госбумаг для иностранных инвесторов падает, а их доходность, соответственно, растет. Это сказывается на стоимости обслуживания госдолга, наращивать который и так уже возможно исключительно благодаря печатному станку.

Такой гремучей смеси из нависших над финансовой системой рисков не припомнят даже самые умудренные опытом инвесторы. Количество апокалиптических прогнозов, которые регулярно появляются в американской и британской деловой прессе, с каждым днем растет. Хотя правда в том, что ситуация действительно уникальна. Если исходить из той классической теории, которую преподают в лучших университетах и бизнес-школах, все давно уже должно было рухнуть, и мир должен был погрузиться в пучину хаоса, как в конце 20-х годов прошлого века, когда началась Великая депрессия.

После захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа капитализация рынка криптовалют впервые превысила триллион долларов. Ощущение надвигающейся катастрофы заставляет инвесторов искать способ сохранить и защитить хотя бы часть своих активов. Причем, что важно, за пределами традиционной финансовой системы.

Вариантов же, если разобраться, не так много. Доверие к традиционным деньгам – даже наличным – после напечатанных в прошлом году ведущими Центробанками 12 триллионов долларов не слишком высоко. Акции, облигации, фьючерсы, опционы и сложные структурированные инструменты пока позволяют зарабатывать, но от системного кризиса не спасут. Остаются не слишком ликвидная недвижимость, которую, ко всему прочему, не сунешь в карман и не сбежишь от политических катаклизмов, физическое золото, да криптовалюты.

В прошлом году мы приводили доводы стратега одного из крупнейших мировых инвестбанков, который объяснял, почему биткоин удобнее физического золота. Главное преимущество – отсутствие необходимости таскать туда-сюда тяжеленные слитки. Похоже, эта точка зрения в мире возобладала. Драгоценный металл в прошлом году обновил исторический максимум, но даже на захвате протестующими Капитолия не смог приблизиться к тем уровням. Зато биткоин, который в декабре прошлого года пробил предыдущий максимум чуть выше 20 тысяч долларов, менее чем за месяц взлетел еще вдвое. И это не предел. Как подсчитали аналитики JPMorgan, если объем инвестиций в биткоин сравняется с вложениями в золото, цена первой и основной криптовалюты достигнет 146 тысяч долларов.

Сегодня эти цифры выглядят безумием. Но если вспомнить, что количество биткоинов ограничено, а доллары триллионами появляются ниоткуда, все встанет на свои места. Парадокс заключается в том, что пока долларовые цены на основные продукты и товары относительно стабильны, биткоин не более чем еще один финансовый пузырь, который в любой момент может лопнуть.