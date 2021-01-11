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Фотофакт. Рене Фазель рядом с Дмитрием Басковым на матче минского «Динамо»

11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил матч минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».

Фотофакт. Рене Фазель рядом с Дмитрием Басковым на матче минского «Динамо»

Фото @pavelnyrts

На фото можно заметить, что рядом с ним на трибуне был глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Известно, что дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея начала расследование относительно Дмитрия Баскова по поводу смерти Романа Бондаренко.

Реакция: «Что бы ни решили про ЧМ, гражданина Лукашенко ждет только разочарование»

 
 
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил матч минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».
 
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