|
Фотофакт. Рене Фазель рядом с Дмитрием Басковым на матче минского «Динамо»
11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил матч минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».
Фото @pavelnyrts
На фото можно заметить, что рядом с ним на трибуне был глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Известно, что дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея начала расследование относительно Дмитрия Баскова по поводу смерти Романа Бондаренко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил матч минского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)