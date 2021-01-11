МАЗ обогнал всех на марафонском этапе «Дакара», но из-за колеса стал четвертым

Восьмой этап привел гонщиков в город Неом. Вдоль спецучастка длиной около 350 км было много песков и камней, сложной оказалась и навигация. Хотя молодой белорусский пилот Алексей Вишневский умело преодолел препятствия и лишь из-за проблемы с колесом не стал победителем заезда.





«Вчера мы „подвисли“ на дюне, а сегодня был извилистый участок с множеством камней. Мы не рисковали, ехали аккуратно, при этом держали неплохой темп. На зоне нейтрализации увидели, что заднее левое колесо вздулось — стало „домиком“. Мы рассчитывали на удачу, что доберемся до финиша. Но нам не повезло: и за 50 км до финиша колесо лопнуло — пришлось его менять, из-за чего потеряли около 5−6 минут. В целом же, довольны результатом», — признался пилот Алексей Вишневский.