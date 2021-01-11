ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МАЗ обогнал всех на марафонском этапе «Дакара», но из-за колеса стал четвертым

11.01.2021 21:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский экипаж красиво выступил на марафонском этапе, лидируя большую часть заезда. Однако ближе к финишу из-за вздутия колеса был вынужден остановиться на ремонт, в результате показал четвертое время, сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ», пишет AUTO.TUT.BY



Восьмой этап привел гонщиков в город Неом. Вдоль спецучастка длиной около 350 км было много песков и камней, сложной оказалась и навигация. Хотя молодой белорусский пилот Алексей Вишневский умело преодолел препятствия и лишь из-за проблемы с колесом не стал победителем заезда.

«Вчера мы „подвисли“ на дюне, а сегодня был извилистый участок с множеством камней. Мы не рисковали, ехали аккуратно, при этом держали неплохой темп. На зоне нейтрализации увидели, что заднее левое колесо вздулось — стало „домиком“. Мы рассчитывали на удачу, что доберемся до финиша. Но нам не повезло: и за 50 км до финиша колесо лопнуло — пришлось его менять, из-за чего потеряли около 5−6 минут. В целом же, довольны результатом», — признался пилот Алексей Вишневский.

МАЗ Алексея Вишневского провел на трассе 3 часа 27 минут. Впереди оказалась камазовская «тройка», из которой быстрее всех проехал Антон Шибалов. Белорусы уступили ему почти 8 минут. В общем зачете «зубр» занимает шестую строчку, но теперь отстает от ближайшего соперника всего на 10 секунд.

Девятый заезд пройдет в окрестностях Неома. «Боевыми» будут 465 км, вдоль которых обещают как скоростные участки, так и песчаные отрезки. А лиазон и вовсе растянется вдоль Красного моря.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский экипаж красиво выступил на марафонском этапе, лидируя большую часть заезда. Однако ближе к финишу из-за вздутия колеса был вынужден остановиться на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Рене Фазель рядом с Дмитрием Басковым на матче минского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by