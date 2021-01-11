ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 300 обращений поступило на сайт Всебелорусского форума

11.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медицина, налоги и социальная поддержка. На сайт Всебелорусского народного собрания уже поступило более 300 предложений от граждан. Обработкой обращений занимается рабочая группа в Совете министров Беларуси. В ее составе – 14 человек, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Предложения поступают со всех регионов страны, наиболее активные – жители Минска. Обращаются люди разных возрастов и профессий. Большая часть сообщений касается общественно-политической жизни. Их направляют в Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению форума.

«Вопросы, которые касаются ЖКХ, строительства и социальной сферы, будут направлены в соответствующие республиканские органы государственного управления, местные органы для реагирования и их решения», – заверил заведующий отделом по работе с обращениями граждан Аппарата Совета министров Беларуси Валерий Остроумов.

Шестое Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11-12 февраля. Его участниками станут 2700 человек. Сейчас в стране избирают делегатов – представителей разных слоев общества.

Всего в оргкомитет Всебелорусского народного собрания поступило более 17 тысяч обращений по развитию Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая часть сообщений касается общественно-политической жизни.
 
Новости дня
Новости разные
 
Время сбывающихся страхов. Что последует за беспорядками в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by