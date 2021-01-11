Более 300 обращений поступило на сайт Всебелорусского форума

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медицина, налоги и социальная поддержка. На сайт Всебелорусского народного собрания уже поступило более 300 предложений от граждан. Обработкой обращений занимается рабочая группа в Совете министров Беларуси. В ее составе – 14 человек, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Предложения поступают со всех регионов страны, наиболее активные – жители Минска. Обращаются люди разных возрастов и профессий. Большая часть сообщений касается общественно-политической жизни. Их направляют в Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению форума.

«Вопросы, которые касаются ЖКХ, строительства и социальной сферы, будут направлены в соответствующие республиканские органы государственного управления, местные органы для реагирования и их решения», – заверил заведующий отделом по работе с обращениями граждан Аппарата Совета министров Беларуси Валерий Остроумов.

Шестое Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11-12 февраля. Его участниками станут 2700 человек. Сейчас в стране избирают делегатов – представителей разных слоев общества.

Всего в оргкомитет Всебелорусского народного собрания поступило более 17 тысяч обращений по развитию Беларуси.