LG показала «смартфон-рулон» со скручиваемым экраном

Источник материала: Tut.by

LG на онлайн-выставке CES 2021 продемонстрировала смартфон с гибким экраном, скручивающимся внутрь корпуса, как рулон. Устройство назвали LG Rollable, сообщает The Verge .





О сроках выхода девайса в продажу (и даже такой возможности) не говорят — устройство находится на стадии концепта. В сложенном состоянии часть дисплея аппарата может скручиваться внутрь корпуса, в разложенном получается нечто наподобие миниатюрного планшета.

По задумке инженеров, такая конструкция также поможет избежать характерной «складки», которая есть в некоторых смартфонах с гибкими экранами от других производителей (например, Galaxy Z Fold 2 от Samsung). Впрочем, деталей о том, как именно работает механизм сворачивания и разворачивания экрана, в LG не раскрыли.

В The Verge добавляют: над устройствами с подобными экранами, сворачивающимися внутрь корпуса, работают конкурирующие компании — например, TCL и Oppo. Но у и них дело дальше показа концептов пока не идет.

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