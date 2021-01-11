ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

LG показала «смартфон-рулон» со скручиваемым экраном

11.01.2021 21:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

LG на онлайн-выставке CES 2021 продемонстрировала смартфон с гибким экраном, скручивающимся внутрь корпуса, как рулон. Устройство назвали LG Rollable, сообщает The Verge.


О сроках выхода девайса в продажу (и даже такой возможности) не говорят — устройство находится на стадии концепта. В сложенном состоянии часть дисплея аппарата может скручиваться внутрь корпуса, в разложенном получается нечто наподобие миниатюрного планшета.

По задумке инженеров, такая конструкция также поможет избежать характерной «складки», которая есть в некоторых смартфонах с гибкими экранами от других производителей (например, Galaxy Z Fold 2 от Samsung). Впрочем, деталей о том, как именно работает механизм сворачивания и разворачивания экрана, в LG не раскрыли.

 

В The Verge добавляют: над устройствами с подобными экранами, сворачивающимися внутрь корпуса, работают конкурирующие компании — например, TCL и Oppo. Но у и них дело дальше показа концептов пока не идет.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анонс произошел во время презентации на выставке CES 2021.
 
Новости дня
Новости разные
 
МАЗ обогнал всех на марафонском этапе «Дакара», но из-за колеса стал четвертым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by