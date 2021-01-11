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Сборная белорусов стала четвёртой на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

11.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В немецком Оберхофе завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону. В последний день соревнований состоялись смешанная эстафета и одиночный микст, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная белорусов стала четвёртой на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

В первом виде программы Беларусь представляли Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский. Наш квартет занял четвертое место, уступив победителям – команде России – 50 секунд.

В одиночном миксте Анна Сола и Никита Лобастов стали пятыми. Победу одержал французский дуэт.

Сборная белорусов стала четвёртой на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Отметим, 6-й этап Кубка мира состоится снова в Оберхофе. Первая гонка – мужской спринт – 13 января.

Люди в материале: Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский, Анна Сола, Никита Лобастов

 
 
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Новости Беларуси. В немецком Оберхофе завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону. В последний день соревнований состоялись смешанная эстафета и одиночный микст,...
 
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