







"Светлана Тихановская написала письмо гендиректору Yara International Свейну Торе Холзетеру. Она выразила благодарность за позицию против насилия, в поддержку народа Беларуси и бастующих на "Беларуськалии". Однако, несмотря на попытки Yara наладить диалог с топ-менеджментом "Беларуськалия", уровень репрессий растет. Поскольку руководство "Беларуськалия" продолжает запугивать рабочих, Светлана Тихановская считает, что Yara должна приостановить или пересмотреть контракт с белорусским партнёром", - говорится в сообщении.





Тихановская также просит Yara создать фонд помощи бастующим. "Это стало бы примером для других западных фирм, которые могли бы создать международный фонд солидарности с белорусскими рабочими", - уточнили в пресс-службе экс-кандидата.





По информации пресс-службы, на данный момент более 130 рабочих "Беларуськалия" участвуют в стачке.





В начале декабря компания Yara, входящая в число ключевых клиентов Белорусской калийной компании и "Беларуськалия", выражала обеспокоенность положением рабочих предприятия-партнера.





Тихановская участвовала в президентских выборах после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.



