ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомельскую учительницу наказали «сутками» за хоровод в лесу

11.01.2021 21:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

11 января суд Центрального района наказал арестом на трое суток 57-летнюю учительницу.

Милиция обвинила ее в «несанкционированном митинге» — так правоохранительные органы расценили хоровод в лесу вокруг елки, пишет Свабода.

Дело рассматривал судья Сергей Карманович.

Елена Литвинова пять суток до суда — с 6 января — была в изоляторе временного содержания, хотя законодательство позволяет держать человека по административному делу до суда только 72 часа.

«Три раза в изоляторе я просила вызвать мне врача, потому что было плохо с сердцем, но на мои жалобы никто не реагировал», — отметила перед судом жительница Гомеля.

Адвокат приобщила к делу медицинские документы, свидетельствующие о заболевании, и больничный лист. На момент задержания, 6 января, учительница болела и лечилась амбулаторно. Вечером 6 января она собиралась в церковь на службу по случаю Рождества, а оказалась в ИВС. У нее дома прошел обыск. «Мне ничего не объясняли — что ищут, по какому поводу проходит обыск», — говорила на суде Елена.



Адвокат обратила внимание, что Елене не передали лекарства, не оказывали медицинскую помощь, держали более 72 часов.

«Правонарушение не доказано. Моей подзащитной не объясняли права и обязанности. Доказательства в деле — скриншоты и снимки, моя подзащитная не подтвердила, она на них или нет. Считаю, что эти доказательства недопустимы, дело нужно прекратить», — говорила адвокат.

Согласно милицейскому протоколу, 25 декабря Елена «без разрешения исполкома приняла активное участие в несанкционированном митинге в лесном массиве возле деревни Новая Бухаловка». Тогда группа жителей Гомеля устроила новогодний пикник — водили в лесу хоровод вокруг елочки, жарили сало. Все были в масках. Некоторые имели бело-красно-белые флаги. За этот пикник 59-летняя жительница Гомеля сейчас отбывает 7-дневный арест.

Судья объяснил, что по милицейским документам учительница была задержана 9 января. Что она делала с 6 января по 9 января в ИВС — не дали ответ ни милиционеры, ни суд. Участковый Артем Жевняк пояснил после суда, что «6 января она была задержана по одному эпизоду, 9 января — по другому».

Судья посоветовал жаловаться, если что-то не понятно. Суд сказал считать наказание с 9 января, участковый — с 6 января.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 января суд Центрального района наказал арестом на трое суток 57-летнюю учительницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная белорусов стала четвёртой на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by