Гомельскую учительницу наказали «сутками» за хоровод в лесу

Адвокат приобщила к делу медицинские документы, свидетельствующие о заболевании, и больничный лист. На момент задержания, 6 января, учительница болела и лечилась амбулаторно. Вечером 6 января она собиралась в церковь на службу по случаю Рождества, а оказалась в ИВС. У нее дома прошел обыск. «Мне ничего не объясняли — что ищут, по какому поводу проходит обыск», — говорила на суде Елена.

Елена Литвинова пять суток до суда — с 6 января — была в изоляторе временного содержания, хотя законодательство позволяет держать человека по административному делу до суда только 72 часа.

Адвокат обратила внимание, что Елене не передали лекарства, не оказывали медицинскую помощь, держали более 72 часов.





«Правонарушение не доказано. Моей подзащитной не объясняли права и обязанности. Доказательства в деле — скриншоты и снимки, моя подзащитная не подтвердила, она на них или нет. Считаю, что эти доказательства недопустимы, дело нужно прекратить», — говорила адвокат.





Согласно милицейскому протоколу, 25 декабря Елена «без разрешения исполкома приняла активное участие в несанкционированном митинге в лесном массиве возле деревни Новая Бухаловка». Тогда группа жителей Гомеля устроила новогодний пикник — водили в лесу хоровод вокруг елочки, жарили сало. Все были в масках. Некоторые имели бело-красно-белые флаги. За этот пикник 59-летняя жительница Гомеля сейчас отбывает 7-дневный арест.





Судья объяснил, что по милицейским документам учительница была задержана 9 января. Что она делала с 6 января по 9 января в ИВС — не дали ответ ни милиционеры, ни суд. Участковый Артем Жевняк пояснил после суда, что «6 января она была задержана по одному эпизоду, 9 января — по другому».





Судья посоветовал жаловаться, если что-то не понятно. Суд сказал считать наказание с 9 января, участковый — с 6 января.