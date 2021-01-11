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«Материал, который есть только у нас, он уникальный». Что можно найти в виртуальных архивах Могилёвской библиотеки?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Могилевская областная библиотека активно выходит на просторы интернета с собственным уникальным продуктом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее авторский коллектив уже на протяжении пяти лет работает над созданием краеведческих виртуальных проектов.
Это не только масштабные базы данных, но и онлайн-музеи, аналогов которым нет в стране. Работа могилевских библиотекарей отмечена специальной премией Президента.
Юлия Мычка, корреспондент:
Иван Малинин, библиотекарь Могилевской областной библиотеки им. Ленина:
Библиотекарь Иван Малинин точно знает, как привлечь внимание пользователей. В интернете работает правило детской книги – картинки обязательно! За эти самые картинки в виртуальных проектах Могилевской областной библиотеки отвечает он. Для этого ведущему сотруднику пришлось освоить новую профессию – художник-оформитель. За новаторские решения в виртуальном книжном деле авторский коллектив библиотеки удостоен специальной премии Президента.
Иван Малинин:
Могилевская областная библиотека сегодня лидер в стране среди коллег по созданию электронных информационных ресурсов. За последние пять лет здесь разработали и выпустили на просторы интернета четыре проекта, каждый из которых связан с историей родного края. Среди них база данных «Живая память поколений», которая объединила воспоминания, фотоснимки, письма больше тысячи ветеранов и свидетелей Великой Отечественной.
Илона Сорокина, директор Могилевской областной библиотеки им. Ленина:
Пользу от уникальной виртуальной библиотеки уже успела оценить могилевская молодежь.
Юлия Селиванова, учащаяся Могилевского колледжа искусств:
Анастасия Гайдорава, учащаяся Могилевского колледжа искусств:
На страницах виртуальной библиотеки интересные факты из истории местных деревень, а также городов Могилевской области, которые стали столицами Дня белорусской письменности.
Юлия Мычка, корреспондент:
Библиотека продолжает работать в новом формате, и скоро на ее виртуальных страницах появится информация об известных спортсменах Могилевщины, а также карта гастрономических маршрутов Приднепровского края. Здесь уверены, что у могилевского виртуального читального зала большое будущее и доверия к нему должно быть больше, чем к «Википедии», ведь тут за каждым словом стоит ответственная работа реальных людей, а не просто ссылка.
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«Материал, который есть только у нас, он уникальный». Что можно найти в виртуальных архивах Могилёвской библиотеки?
Новости Беларуси. Могилевская областная библиотека активно выходит на просторы интернета с собственным уникальным продуктом, сообщили в программе Новости «24...
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