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Мониторинг трассы М-10. Дорожная милиция Бреста, проезжая, заметила в кювете автомобиль

11.01.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Милиционеры незамедлительно бросились к машине. В салоне Volkswagen находилась женщина, которая не смогла самостоятельно выбраться из транспорта. Правоохранители вытащили водителя и оказали ей необходимую помощь. Выяснилось, что около восьми утра женщина возвращалась в Кобрин из Столина, внезапно потеряла контроль над управлением автомобиля, съехала в кювет, где машина опрокинулась.   

 
 
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Милиционеры незамедлительно бросились к машине. В салоне Volkswagen находилась женщина, которая не смогла самостоятельно выбраться из транспорта. Правоохранители...
 
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