МВД о непростой дорожной обстановке на выходных

Источник материала: БT

Подробности расскажет Александр Камович.

Накануне вечером бесправник на легковушке влетел в столб, мужчина в больнице. Инцидент произошел около 8 вечера на МКАД. По информации ГАИ, водитель Toyota двигался по внутреннему кольцу, выехал за пределы проезжей части и въехал в осветительную мачту. В результате ДТП 23-летний шофер получил травмы, с которыми был госпитализирован. Водительских прав он не получал.

В Клецком районе 54-летний водитель Volkswagen не учел дорожные и погодные условия, в результате чего не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. 27-летняя девушка-пассажир с полученными травмами госпитализирована. Установлено, что они оба были пристегнуты, что уберегло от более серьезных последствий. По факту ДТП проводится проверка.

Еще одно ДТП, причиной которого стали погодные условия. На 14 километре автодороги М-6 Минск - Гродно 38-летний водитель Peugeot не справился с управлением и столкнулся со стоящим после ДТП в левой полосе автомобилем Kia. В результате аварии стоящую машину отбросило на 39-летнего пешехода, который стоял на разделительной полосе. Пострадавший с полученными травмами госпитализирован.

Серьезная авария в Березинском районе — водитель Volkswagen также не учел дорожную обстановку и допустил лобовое столкновение. По информации ГАИ, ДТП произошло на 33-километре автодороги Р-67 Борисов – Березино - Бобруйск. 56-летний шофер Volkswagen Golf не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Peugeot. В результате аварии водитель немецкого авто погиб на месте. 44-летняя пассажирка французской машины получила травмы.

В Молодечно шофер Opel вылетел на встречку и протаранил Fiat. Установлено, что из-за сильного снега водитель неправильно выбрал скорость, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Далее он столкнулся с Fiat Ducato под управлением 51-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 32-летняя женщина-пассажир автомобиля Opel попали в больницу.

В Заславле водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода. По информации ГАИ, ДТП произошло утром 9 января. 75-летний шофер внедорожника ехал по улице Советской и сбил 19-летнюю девушку. Та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушку с полученными травмами госпитализировали.

Видимо, хорошо провели праздники и посадили несовершеннолетнего сына за руль. Рождественским вечером сотрудники Госавтоинспекции во время дежурства на автодороге Р-23 Минск – Слуцк - Микашевичи остановили автомобиль Ford, который двигался в направлении Минска. За рулем минивэна оказался 16-летний парень, житель Слуцкого района.

Вместе с ним в автомобиле находились и его родители, которые были с характерными признаками алкогольного опьянения.

Во время разбирательства отец пояснил, что с семьей они решили съездить попить кофе в придорожное кафе, которое расположено в 30 км от дома. Из членов семьи трезвым оказался только сын-подросток, который по просьбе отца сел за руль. В отношении отца и сына составлены административные протоколы. Кроме штрафа, семью ждет еще и заседание комиссии по делам несовершеннолетних.