МЧС: 17 чрезвычайных ситуаций, трех человек спасли, 1 погиб

Источник материала: БT

17 чрезвычайных ситуаций, трех человек спасли,1 погиб. По данные МЧС, всего за сутки было повреждено 13 строений и одна единица техники. 400 человек пришлось эвакуировать.

Сводки спасателей собрала Карина Пашкова.

Три человека пострадали в результате пожара в Гомельском районе, среди них двое детей. О происшествии спасатели получили информацию ночью. Женщина сообщила, что огонь вспыхнул в жилом доме в агрогородке Еремино. Когда бойцы МЧС приехали на место, пламя полыхало на втором уровне здания, а жильцы были уже на улице. В постройке живет семейная пара с двумя детьми. Последние пострадали во время пожара, также травмирована была и их мать. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, термоингаляционная травма» женщину с детьми отвезли в больницу. Огонь повредил имущество и потолок на втором этаже. Предположительно, стихия могла разыграться из-за нарушения правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Тело пенсионерки было обнаружено на пожаре в Фаниполе. Накануне спасателям поступила информация о возгорании в жилом доме в Дзержинском районе. Уже на месте огнеборцы обнаружили тело 65-летней хозяйки. Причина пожара и гибели женщины выясняется.

В Калинковичах девочка получила ожоги, когда разжигала печь. О происшествии спасатели узнали от медиков. В больницу 15-летнюю пострадавшую доставили с термическими ожогами. Предположительно, школьница пыталась дома разжечь печь, использовала специальную жидкость, как итог - произошла вспышка - ребенок получил ожоги.

400 человек эвакуировали на пожаре в Минске. В столичном общежитии горел мусор. На месте бойцы МЧС выяснили, что возгорание произошло в мусороприемной камере. Сработала система оповещения о пожаре и администрация общежития эвакуировала людей еще до приезда спасателей. Никто не пострадал. Неосторожное обращение с огнем - как версия ЧП.

Вовремя успели. В Глубоком спасатели вызволили из полыньи рыбака. Мужчина провалился под лед на озере Великое. Расстояние от берега около 100 метров. С помощью спасательной доски и веревки сотрудники МЧС вытащили пострадавшего на берег. Его доставили в больницу.