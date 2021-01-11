ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году

11.01.2021 22:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 88 тысяч квадратных метров. Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году

Это на четыре больше, чем в 2020-м. Основные работы развернутся в новом микрорайоне Чижовка-6А в границах улиц Уборевича, Чижевских и Корзюки. За год там сдадут восемь домов.

Новые многоэтажки вырастут и в жилом комплексе «Малая Родина» на Кулешова. Также к весне планируется освоить строительные площадки в границах улиц Ангарской и Магнитной. Там возведут пять домов.

Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году

Василий Косовец, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:
Данный микрорайон Чижовка-6А сейчас в активной стадии строительства. На сегодня мы занимаемся вводом четырех жилых домов из восьми. В последующем уже – февраль, март, апрель – будем вводить и остальные дома. Планируем этот микрорайон завершить во втором квартале 2021 года и плавно перейдем работать на соседний микрорайон. Там у нас будет пять домов.

Люди в материале: Василий Косовец

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Более 88 тысяч квадратных метров. Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Папа Францішак пашырыў правы жанчын у каталіцкіх набажэнствах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by