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Завершен 8-й этап ралли-рейда «Дакар»

11.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершен 8-й этап ралли-рейда «Дакар»

Гонщики на ралли-рейде «Дакар» завершили марафонский этап. Он стал восьмым по счёту. 

Спецучасток 375 километров 505-й МАЗ под управлением Алексея Вишневского завершил на 4-м месте. Отметим, что на предпоследней отсечке на 304-м километре Вишневский уверенно лидировал. Но на финишном отрезке команда потеряла около 8 минут. Скорее всего, случился прокол колеса. Именно столько времени уходит на замену. Выиграл восьмой этап Антон Шибалов – на КамАЗе. Российская команда снова заняла весь пьедестал. Второй – Андрей Каргинов, третий – Дмитрий Сотников. Сотников возглавляет общий зачёт гонки. Алексей Вишневский идёт на пятом месте. 

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Гонщики на ралли-рейде «Дакар» завершили марафонский этап. Он стал восьмым по счёту.  Спецучасток 375 километров 505-й МАЗ под управлением Алексея Вишневского...
 
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