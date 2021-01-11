Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ. Счет встречи – 4:2 в пользу россиян.

В составе победителей отличились Николай Кулёмин, Николай Прохоркин, Деннис Расмуссен и Григорий Дронов. Шайбы минчан на счету Дениса Мосалёва и Павла Варфоломеева.

А форвард «Динамо» Шейнс Принс признан лучшим нападающим прошедшей игровой недели в КХЛ. Для хоккеиста это первое подобное достижение в карьере. В трёх матчах Принс набрал 6 очков, забросив четыре шайбы. Два гола оказались победными в матчах против «Авангарда» и СКА.

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