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Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ

11.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ. Счет встречи – 4:2 в пользу россиян.

В составе победителей отличились Николай Кулёмин, Николай Прохоркин, Деннис Расмуссен и Григорий Дронов. Шайбы минчан на счету Дениса Мосалёва и Павла Варфоломеева.   

А форвард «Динамо» Шейнс Принс признан лучшим нападающим прошедшей игровой недели в КХЛ. Для хоккеиста это первое подобное достижение в карьере. В трёх матчах Принс набрал 6 очков, забросив четыре шайбы. Два гола оказались победными в матчах против «Авангарда» и СКА. 

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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ. Счет встречи – 4:2 в пользу россиян. В составе победителей отличились Николай Кулёмин,...
 
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