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Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ. Счет встречи – 4:2 в пользу россиян.
В составе победителей отличились Николай Кулёмин, Николай Прохоркин, Деннис Расмуссен и Григорий Дронов. Шайбы минчан на счету Дениса Мосалёва и Павла Варфоломеева.
А форвард «Динамо» Шейнс Принс признан лучшим нападающим прошедшей игровой недели в КХЛ. Для хоккеиста это первое подобное достижение в карьере. В трёх матчах Принс набрал 6 очков, забросив четыре шайбы. Два гола оказались победными в матчах против «Авангарда» и СКА.
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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ. Счет встречи – 4:2 в пользу россиян. В составе победителей отличились Николай Кулёмин,...
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