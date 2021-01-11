10 актёров с дефектами внешности

Источник материала: ОНТ

Для кого-то дефект, а для кого-то – изюминка. Некоторые знаменитости не скрывают природные особенности своей внешности, наоборот, подчеркивают свою уникальность.

Натали Дормер вследствие родовой травмы получила паралич лицевого нерва. Когда актриса улыбается, этого не видно, но можно заметить, когда выражение лица расслабленное.





Особенность Пэрис Хилтон – амблиопия, или синдром «ленивого» глаза. На некоторых фото это хорошо видно.





Дэрил Ханна лишилась фаланги пальца в детстве.





У Дензела Вашингтона тоже проблема с пальцем, он повредил мизинец во время занятий спортом в юности.



Верхнее веко левого глаза Фореста Уитакера всегда прикрыто из-за врожденного дефекта.



Кайли Дженнер не скрывает шрам на ноге. В детстве она играл в прятки с сестрой и напоролась на штырь в заборе.





Кейли Куоко получила множественные переломы во время уроков верховой езды.





У Билла Найи с 20 лет частичная утрата кистевых функций. Мизинцы и безымянные пальцы постоянно прижаты к ладоням.





У Вупи Голдберг нет бровей. Она сбрила их сама и не стала отращивать.





Хоакину Фениксу в младенчестве сделали операцию, корректирующую заячью губу. Остался заметный шрам между носом и верхней губой.









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram