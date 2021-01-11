Обстановка в США: чем может обернуться «победа любой ценой» для Байдена и его избирателей?

Источник материала: ОНТ

В опасное противостояние оказались втянуты многие американцы (даже самые далёкие от политики). Общество в напряжении ожидает дату инаугурации нового президента, а политики, похоже, не знают, что делать с действующим.





Эти кадры мгновенно облетели весь мир. Капитолий повержен. Протестующие нанесли удар в самое сердце «американской демократии». Итог – десятки задержанных, жертвы и пострадавшие. В Штатах всё это назвали мятежом, а участников – внутренними террористами. Возбуждено 25 уголовных дел. Но погодите! Тот же Вашингтон, те же американские политики в других странах называют это борьбой за демократию. И теперь политика двойных стандартов и навязывание так называемых демократических ценностей обернулись для Америки жестоким уроком.

После беспорядков в Вашингтоне усиливают меры безопасности, к этому привлекли армию. Сегодня Палата представителей собирается призвать к отстранению Дональда Трампа, а если это не получится – завтра планирует инициировать импичмент, поскольку уходящий американский президент якобы представляет угрозу для безопасности страны. Всё это, по мнению некоторых аналитиков, явное свидетельство, что от Трампа захотят избавиться. В Америке сложилась очень нервная психологическая обстановка. Страна разделена и напугана. Трамп может стать первым президентом США, которому объявят импичмент дважды. Если его всё же отстранят от должности до истечения полномочий, то смогут в будущем запретить занимать любые выборные должности, то есть участие в новых президентских выборах.

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