ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обстановка в США: чем может обернуться «победа любой ценой» для Байдена и его избирателей?

11.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Обстановка в США: чем может обернуться «победа любой ценой» для Байдена и его избирателей?

В опасное противостояние оказались втянуты многие американцы (даже самые далёкие от политики). Общество в напряжении ожидает дату инаугурации нового президента, а политики, похоже, не знают, что делать с действующим. 


Эти кадры мгновенно облетели весь мир. Капитолий повержен. Протестующие нанесли удар в самое сердце «американской демократии». Итог – десятки задержанных, жертвы и пострадавшие. В Штатах всё это назвали мятежом, а участников – внутренними террористами. Возбуждено 25 уголовных дел. Но погодите! Тот же Вашингтон, те же американские политики в других странах называют это борьбой за демократию. И теперь политика двойных стандартов и навязывание так называемых демократических ценностей обернулись для Америки жестоким уроком. 

После беспорядков в Вашингтоне усиливают меры безопасности, к этому привлекли армию. Сегодня Палата представителей собирается призвать к отстранению Дональда Трампа, а если это не получится – завтра планирует инициировать импичмент, поскольку уходящий американский президент якобы представляет угрозу для безопасности страны. Всё это, по мнению некоторых аналитиков, явное свидетельство, что от Трампа захотят избавиться. В Америке сложилась очень нервная психологическая обстановка. Страна разделена и напугана. Трамп может стать первым президентом США, которому объявят импичмент дважды. Если его всё же отстранят от должности до истечения полномочий, то смогут в будущем запретить занимать любые выборные должности, то есть участие в новых президентских выборах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В опасное противостояние оказались втянуты многие американцы (даже самые далёкие от политики). Общество в напряжении ожидает дату инаугурации нового президента, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by