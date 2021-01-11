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22 человека оказались заблокированы после взрыва в шахте в Китае
Источник материала: ОНТ
В шахте на востоке Китая прогремел взрыв, в результате чего группа шахтеров оказалась заблокирована. Об этом со ссылкой на Global Times
Взрыв произошел в золотодобывающей шахте в округе Яньтай провинции Шаньдун. В результате инцидента под землей оказались заблокированы по меньшей мере 22 шахтера, находившиеся в момент взрыва в забое. Согласно данным местных властей, установить контакт с шахтерами пока не удалось.
Причины и обстоятельства взрыва не уточняются.
Фото: Global Look Press
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В шахте на востоке Китая прогремел взрыв, в результате чего группа шахтеров оказалась заблокирована. Об этом со ссылкой на Global Times сообщает РИА «Новости». Взрыв...
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