22 человека оказались заблокированы после взрыва в шахте в Китае

Источник материала: ОНТ

В шахте на востоке Китая прогремел взрыв, в результате чего группа шахтеров оказалась заблокирована. Об этом со ссылкой на Global Times сообщает РИА «Новости».

Взрыв произошел в золотодобывающей шахте в округе Яньтай провинции Шаньдун. В результате инцидента под землей оказались заблокированы по меньшей мере 22 шахтера, находившиеся в момент взрыва в забое. Согласно данным местных властей, установить контакт с шахтерами пока не удалось.

Причины и обстоятельства взрыва не уточняются.

Фото: Global Look Press

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