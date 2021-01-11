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Зачем фараоны женились на своих сестрах и дочерях: история Древнего Египта

11.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зачем фараоны женились на своих сестрах и дочерях: история Древнего Египта

В Древнем Египте родословная велась по материнской линии, трон мог наследоваться по этому же принципу. Сын или муж дочери фараона мог взойти на престол.

Такие традиции соблюдались потому, что только таким образом можно было быть уверенными в происхождении ребенка. После смерти фараона его сын женился на своей сестре или даже дочери, если не было родной или единокровной сестры. Чаще всего у фараона было несколько жён, но главная царица всегда была одна. 


Эти принципы соблюдались достаточно долго, чтобы вызвать проблемы генетического характера. Например, в гробнице Тутанхамона были обнаружены трости. Исследование останков показало, что юный фараон имел врожденные дефекты костей, а значит, с трудом передвигался. 

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В Древнем Египте родословная велась по материнской линии, трон мог наследоваться по этому же принципу. Сын или муж дочери фараона мог взойти на престол. Такие...
 
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