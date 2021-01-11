Об экономике, новой Конституции и сыне Николае: Александр Лукашенко дал большое интервью «России 1»

Источник материала: ОНТ

О проекте новой Конституции, внешнеполитических векторах и буднях Президента Беларуси. Накануне в эфире одного из российских телеканалов вышло большое интервью Александра Лукашенко в необычном формате. В нём и Глава государства, и отец подростка, а главное – человек, которого не всем удаётся рассмотреть на привычных кадрах протокольной съёмки.

И всё же львиная доля интервью – о делах государственной важности. Проект новой Конституции страны может быть готов к концу года – заявил Президент.

На грядущем Всебелорусском народном собрании (оно намечено на середину февраля) делегаты смогут обозначить варианты возможных поправок. Однако обновлённый основной закон может быть принят только на референдуме – это особо подчеркнул Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы о собственном президентстве, Александр Лукашенко назвал себя жёстким руководителем, не уставшим от работы на высшем посту. Много говорили о внешней политике Беларуси. Описать её можно так: многовекторность, в которой есть место для лучших друзей, точнее – друга. Отношения Минска и Москвы – на зависть многим. Так считает белорусский Президент, однако экономическая интеграция, по его мнению, должна быть более глубокой.

В то же время Беларусь торгует без преувеличения со всем миром. Заинтересована она и в выстраивании отношений с Соединёнными Штатами. Александр Лукашенко уверен: Вашингтону Минск не безразличен. А вот привычный для Запада язык санкций Президента Беларуси не расстраивает. Хватало и неформальных моментов: к примеру, Александр Лукашенко за рулём (оказывается, сам водит автомобиль регулярно). Шутка ли – водительский стаж почти вдвое больше президентского. Фрагменты хоккейной тренировки. Но самый «цепляющий» эпизод – дома у Александра Лукашенко за столом с горячими блинами. К разговору присоединился и младший сын Президента, ранее избегавший общения с журналистами.

Принципы воспитания и увлечения 16-летнего Николая – всё это по-иному раскрывает Александра Лукашенко. Жёсткий и принципиальный руководитель, но в тоже время – любящий, заботливый отец – от телевизионных камер такое не скрыть.

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