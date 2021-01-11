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К 80-летию Владимира Мулявина в Минске открылась памятная выставка
Источник материала: ОНТМинске открылась памятная выставка" class="one-news__figure-img">
Звёздный путь «песняра» проложили сегодня в Минске. К 80-летию Владимира Мулявина – памятная выставка, сопоставимая по масштабу с его гением. Это целая эпоха в белорусской культуре. Народный артист СССР создал уникальный ансамбль, чьи супершлягеры до сих пор популярны.
Спросили как-то у Мулявина, каким он видит свой последний день. «Песняр» ответил: «На концерте, с гитарой в руках». И снова струны «зовут». Экспозиция в честь юбилея «кумира музыки» – с объёмным звучанием: его нотные записи, аудио- и видеоматериалы.
Почерк гения – «Моя гитара». Песню называют пророческой. Мол, в ней была предсказана непростая судьба «белорусского рок-ансамбля в народном стиле». Он же «фолк-бит» по-мулявински. Анатолий Кашепаров, Коша – голос из прекрасного далёка.
Будь он гидом по этому пространству, рассказал бы: в 70-х «Песняры» давали по 5–7 концертов в день вживую! После выступления в Одессе поклонники устроили демонстрацию и конная милиция прошла, в Москве фанатки носили на руках их машину.
«За што, за што ядкое дзіва? За тое, за тое…» – в плейлисте выставки «Чырвоная ружа» – и другие «цветные песени» легендарного ВИА. Только «зелёный успокаивает душу» – говорил самый известный человек с гитарой и визировал эскизы костюмов. Эти – для первого турне по США.
«Под грохот электрогитар...» – читаем заголовки американских газет. Заокеанский импресарио признался, что заработал на «Песнярах» миллион долларов. Это в 1976! «Быў, ёсць, буду…» – совместный стартрек с филармоническим музеем Владимира Мулявина.
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Звёздный путь «песняра» проложили сегодня в Минске. К 80-летию Владимира Мулявина – памятная выставка, сопоставимая по масштабу с его гением. Это целая эпоха в...
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