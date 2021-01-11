К 80-летию Владимира Мулявина в Минске открылась памятная выставка

Источник материала: ОНТ

Минске открылась памятная выставка" class="one-news__figure-img">

Звёздный путь «песняра» проложили сегодня в Минске. К 80-летию Владимира Мулявина – памятная выставка, сопоставимая по масштабу с его гением. Это целая эпоха в белорусской культуре. Народный артист СССР создал уникальный ансамбль, чьи супершлягеры до сих пор популярны.

Спросили как-то у Мулявина, каким он видит свой последний день. «Песняр» ответил: «На концерте, с гитарой в руках». И снова струны «зовут». Экспозиция в честь юбилея «кумира музыки» – с объёмным звучанием: его нотные записи, аудио- и видеоматериалы.

Зинаида Кучер, заведующая Музеем истории театральной и музыкальной культуры Беларуси: «Не змагла трапіць на канцэрт “Песняроў” у Мінску, і яны паехалі з гастролямі ў Калінінград, дзе ў мяне сястра. Яна ўзяла мне білеты і я паехала на “Песняроў” ў Калінінград. І я была такая не адна. За “Песнярамі” ездзілі ўсе. Удава Улядзіміра Мулявіна Святлана Пенкіна, яна перадала ў нашы фонды вельмі каштоўныя рукапісы».

Почерк гения – «Моя гитара». Песню называют пророческой. Мол, в ней была предсказана непростая судьба «белорусского рок-ансамбля в народном стиле». Он же «фолк-бит» по-мулявински. Анатолий Кашепаров, Коша – голос из прекрасного далёка.

Анатолий Кашепаров, заслуженный артист БССР: «Спели – смотрит: "Нет! Давайте-ка, тенора вниз, а басы вверх". Попробовали, здорово получилось. То есть поймаете, вот это видение, ему все верили до конца. Мужик есть мужик. Он отвечает за свои слова. Владимир Георгиевич Мулявин был таким».

Будь он гидом по этому пространству, рассказал бы: в 70-х «Песняры» давали по 5–7 концертов в день вживую! После выступления в Одессе поклонники устроили демонстрацию и конная милиция прошла, в Москве фанатки носили на руках их машину.

«За што, за што ядкое дзіва? За тое, за тое…» – в плейлисте выставки «Чырвоная ружа» – и другие «цветные песени» легендарного ВИА. Только «зелёный успокаивает душу» – говорил самый известный человек с гитарой и визировал эскизы костюмов. Эти – для первого турне по США.

«Под грохот электрогитар...» – читаем заголовки американских газет. Заокеанский импресарио признался, что заработал на «Песнярах» миллион долларов. Это в 1976! «Быў, ёсць, буду…» – совместный стартрек с филармоническим музеем Владимира Мулявина.

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