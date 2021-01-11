ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опубликован текст резолюции об импичменте Дональду Трампу

11.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Опубликован текст резолюции об импичменте Дональду Трампу

Американский телеканал CNN опубликовал текст резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу, который должен быть вынесен в ближайшие дни на рассмотрение Палаты представителей. 

В частности, авторы документа объявили действующего главу США «угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции», а также потребовали в будущем запретить ему занимать любые выборные должности. При этом сам документ хоть и несколько отличается от изначальной версии, предложенной конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером, сама статья импичмента «Подстрекательство к мятежу» осталась прежней. 

Как уже заявил глава комитета внутреннего распорядка Палаты представителей Конгресса США Джордж Макговерн, вынесение резолюции на обсуждение состоится уже в эту среду или четверг. 

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, тем самым сорвав совместную сессию Конгресса, на которой рассматривался вопрос об утверждении победы демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. На данный момент известно о пяти людях, погибших во время массовых беспорядков. 

Фото: AP Photo / Patrick Semansky

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский телеканал CNN опубликовал текст резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу, который должен быть вынесен в ближайшие дни на рассмотрение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by