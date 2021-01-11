Опубликован текст резолюции об импичменте Дональду Трампу

Источник материала: ОНТ

Американский телеканал CNN опубликовал текст резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу, который должен быть вынесен в ближайшие дни на рассмотрение Палаты представителей.

В частности, авторы документа объявили действующего главу США «угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции», а также потребовали в будущем запретить ему занимать любые выборные должности. При этом сам документ хоть и несколько отличается от изначальной версии, предложенной конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером, сама статья импичмента «Подстрекательство к мятежу» осталась прежней.

Как уже заявил глава комитета внутреннего распорядка Палаты представителей Конгресса США Джордж Макговерн, вынесение резолюции на обсуждение состоится уже в эту среду или четверг.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, тем самым сорвав совместную сессию Конгресса, на которой рассматривался вопрос об утверждении победы демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. На данный момент известно о пяти людях, погибших во время массовых беспорядков.

Фото: AP Photo / Patrick Semansky

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