Шейман: предприятия управделами Президента за 2020-й нарастили в продажах 40%

Источник материала: ОНТ

Предприятия Управления делами Президента за 2020-й на 40% прибавили в продажах. В выручке это свыше 2,5 миллиардов рублей. Об этом Александру Лукашенко сегодня доложил Виктор Шейман.





Управляющий делами отметил рост по ключевым направлениям: сельское хозяйство, промышленность и строительство. И хоть пандемия негативно сказалась на гостиничном секторе, туризме и сфере общественного питания, во внешней торговле сальдо в итоге положительное – около $50 миллионов. Кроме этого управделами курирует сотрудничество со странами Африки. На континент удалось наладить поставки белорусской техники, идут переговоры о строительстве тракторного завода в одной из африканских стран. Александр Лукашенко и Виктор Шейман также обсудили подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию.

Фото: БЕЛТА

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