«Ложь беглых»: телефонные разговоры из штаба Тихановской и украденные деньги белорусов. О чем еще врала белорусская оппозиция? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

За событиями в разных странах нужно внимательно следить и некоторым горячим головам в Беларуси. Особенно тем, кто ещё верит в некие идеалы протестной толпы. Избежать горечи разочарования помогут только убедительные факты. Всю неделю ежедневно в вечерних эфирах ОНТ смотрите рубрику «Будет дополнено». Сегодня – дебютный материал из цикла «Ложь беглых», и автор Игорь Тур уверяет, что врать те, кто отъехал, начали ещё на территории Беларуси. А оплачивали всё это наивные и сочувствующие белорусы.





За событиями в разных странах нужно внимательно следить и некоторым горячим головам в Беларуси. Особенно тем, кто ещё верит в некие идеалы протестной толпы. Избежать горечи разочарования помогут только убедительные факты.

На протяжении этой недели мы в «Наших новостях» и «Контурах» каждый день будем рассказывать вам историю, как обстоят дела у наших беглых протестующих: что они делают, как, кто им здесь помогает и какая у всего этого цель. Забегая вперёд: цель – одни лишь деньги, а также вы узнаете кое-что новое о белорусских блогерах, разработчиках маршрутов маршей, Викторе Бабарико, портале TUT.by и многом другом.

Для начала я бы хотел напомнить хронологию расклада сил в белорусской оппозиции в прошлом году. И на протяжении всей недели эта схема будет обрастать новыми фамилиями. Итак, сперва было три команды – Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и Валерия Цепкало. После ареста первых двух и бегства на пустом месте третьего команды объединились с номинальным лидером в лице Светланы Тихановской. Которая позже покинула Беларусь – замечу, без какой-либо команды. В Вильнюсе был создан Координационный штаб оппозиции, который сформировала разношёрстная команда – одни были летом в чьем-то штабе, другие – фигуры свежие. Но вот вопрос – а что стало с командой проекта «Страна для жизни»? Того самого, который развивал и который вынес в массы Сергей Тихановский. Его работу вроде как подхватила супруга, она, видимо, должна была продолжить дело, которое позволило ей собрать необходимое количество подписей и работать с людьми, которые в электоральную кампанию занимались её подписями. Произошло не так.

8 декабря с территории Беларуси на электронную почту пресс-секретаря госпожи Тихановской было отправлено вот это письмо, подписанное активистами движения «Страна для жизни». У вас будет возможность прочесть его в соцсетях ОНТ, но вкратце. Соратники Тихановской по её «довильнюсским» делам жалуются, что до Светланы Георгиевны невозможно достучаться. И после выборов ни она, ни её окружение не знают о реальном положении дел в Беларуси. Более того, людям, которые пошли за идеями Тихановских, новое окружение Светланы откровенно блокирует доступ к телу своего лидера. Как раз действия новой свиты самопровозглашённой королевы оставило тех, кто боролся и голосовал за Светлану, один на один со своими проблемами. Каналы общения с белорусами подверглись «узурпации», из-за чего прежние сторонники Тихановской не доверяют команде в Вильнюсе. И главное – принимая некие решения типа ультиматумов и народного трибунала, Светлана не учитывает мнение простых граждан. Все проблемы при этом доводились до Тихановской лично, но она так ничего и не сделала.

О новой «свите самопровозглашённой королевы» расскажем позже. Пока, думаю, стоить ответить на очевидную претензию зрителя: а вдруг вы сами это письмо напечатали? Резонно. Поэтому запись телефонного разговора. И у нас достаточно оснований утверждать, что это осенний разговор Марины Дубровской, бухгалтера штаба Тихановской, и Юлии Бесман – ещё одной представительницы штаба. В диалоге будут фигурировать имена «Света», «Маша» (то есть Колесникова) и Оля (Ковалькова, помощница Тихановской).

– Может, видео какое-то запустить со Светой? Я не знаю их планы, ни Машины, ни Светины. Насколько они хотят быть связаны со СДЖ? Но если бы Света засветилась в СДЖ, в основном канале, было бы классно. Потому что мы же не можем свои лица засветить. Нас заберут реально. – Она же хотела со своими лицами, что движение СДЖ живо. Я говорю: «Ребята, мы все поедем на нары». – У Оли может на карте денег и не быть. Я тебе рассказывала. – Я говорю: «Понимаешь, вас здесь всех очень много, денег мало». И она мне начинает: «Где миллионы, которые Европа дала?» Отвечаю: «У меня спрашиваешь? Ну, спроси у своего бухгалтера». – А Европа ничего не дала. Они все говорили и говорили. И ничего никому не дали. Это всё на разговорах и закончилось. Всё, этих денег нет, можно сказать. Понимаешь?

Уже в сентябре те, кто шёл за Тихановской, жаловались, что денег на помощь людям нет, а сама Светлана дистанцировалась от уже бывших соратников. Призывы к маршам и забастовкам в Беларуси строились на лжи и предательстве. К тому же те деньги, которые неравнодушные белорусы собирали под бренд «Тихановская», уже тогда уходили не по назначению. Ещё одна запись телефонного разговора, теперь – экс-участницы штаба Тихановской Екатерина Таланкова и Светлана Темрук. Разговор состоялся в октябре.

– Так эта уже песня давным-давно длится. Тихановскому на передачки есть, а другим ничего нет. – Так а куда они уходят? – Сколько на топливо, сколько всего было потрачено. – На наряды?!…Больше всего обидно, что вот это «Страна для жизни» какие-то, барыги эти типа Тони, Стеши и бабы Маши коршуном на это посели. – И ничего не выбить было. – И слышишь, как Юля передачки передает. Она же не ездит туда, где дешевле. Она заезжает, и там всем этим тихановским рыбку красную, то, сё. Телевизоры они покупают, где-то там им возят, там то да сё. Так я понимаю, что они там сидят, им плохо. Ну, так вы бы сразу сказали: «У нас деньги только на политзаключенных, на передачи. Не обращайтесь».

Но денег ведь много – во всяком случае, так заверяется в интернете. И речь идёт о миллионах евро. Так а где они? Сама «Страна для жизни», лишённая бренда «Тихановская», собрала совсем смешную сумму – около 50 тысяч рублей, и, конечно, на эти деньги революцию не устроишь.

Где деньги? Которые собираются под революцию, символ которой – Тихановская. Это переходящее знамя перешло в руки Андрея Стрижака – мы о нём уже рассказывали в «Контурах», да и вообще в последнее время о нём разговоров много как о мошеннике. Стрижак – основатель фондов ByHelp, BYSOL и кучи других ответвлений, чтобы собирать с вас деньги, а тратить… Об этом расскажем в следующих рубриках. Но! Месяц назад в Telegram появился канал «Штаб Оношко». Я не знаю, что за Оношко и кто ведёт канал, но размещённая там информация о воровстве из Фондов солидарности – яркая. Я попрошу зрителей до завтрашнего эфира изучить этот канал, так вам будет разобраться в этой мерзости гораздо проще.

Пока же – чтобы на нас опять не обижался в стримах Стрижак – ещё один телефонный разговор экс-команды Тихановской – Марины Дубровской и Ольги Ялцевич. Разговор состоялся ещё 17 сентября.

– У меня люди, которые большинство должны были идти на оплату… Это стопудово черная схема ByHelp. Я начинаю проводит платежи через ЕРИП, а у них по нулям по начислениям. Я спрашиваю у людей: «Вам оплатил ByHelp?». Они: «Нет. Мы никуда не обращались». Им стопудов, этому Стрижаку, слили базу, и они таким образом отмывают эти бабки. У меня есть люди, которые говорят о моем счете. Они мне говорят: «О моем счете знаете только вы». Я скидываю скрин – там по нулям. Поэтому у меня очень много людей, которые должны были пойти на оплату, в итоге не пошли на оплату. – Ну, так мы посмотрим на их следующий отчет финансовый. Если у них там будет взрыв статьи расходов, значит, так оно и есть. – Я настолько была сегодня удивлена. Для меня сейчас абсолютно эта схема становится понятной.

Я напомню, что Марина Дубровская – бухгалтер... И если вы думаете, что это огромные деньги сбили оппозицию с верного пути – ошибаетесь. Уважаемая госпожа Тихановская, вы наверняка знаете, что до вашего активного сотрудничества со Стрижаком, когда не было вообще никаких оформленных фондов, деньги вам белорусы собирали на обычный счёт физического лица. И карточка гуляла по вашему вильнюсскому штабу. Вы удивитесь, но, судя по всему, ваша ближайшая соратница, а то и подруга, Ольга Ковалькова, тоже ворует. Но по мелочи. Правда, в вашем раннем вильнюсском окружении это было так очевидно, что к карточке Ковалькову было решено не подпускать на пушечный выстрел.

Это и печально, и смешно. Но вообще суть не в воровстве и не в предательстве. А в том, что Тихановская несколько раз сменила команды – «Страна для жизни», ранний вильнюсский скорый штаб, потом Координационный совет, сейчас у Светланы новая команда. За это знамя идёт интереснейшая грызня. И разобраться в этом – хлопотное дельце. Цель, правда, понятная – деньги.

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