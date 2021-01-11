Источник материала: ОНТ

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Пассажирский поезд переехал мужчину под Гродно. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Согласно данным правоохранителей, несчастный случай произошел около 16:00 6 января возле станции Аульс, расположенной в пригороде Гродно. Машинист пассажирского поезда Гродно – Минск заметил силуэт пассажира, коим являлся 38-летний житель областного центра. Мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, находился возле железнодорожных путей. Локомотивной бригадой был подан звуковой сигнал, на который мужчина отреагировал и отошел в сторону. Однако по мере приближения состава мужчина вновь подошел к путям. Машинист поезда применил экстренное торможение, но полностью остановить следовавший на скорости порядка 50 км/ч состав не удалось. Был совершен наезд.

Этим же поездом пострадавший был доставлен на станцию Скидель, где его уже ожидала бригада скорой помощи. Тем не менее спасти жизнь мужчины не удалось: медики констатировали смерть пострадавшего.

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