Работников СМИ удостоили государственных наград

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Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены государственных наград за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Специальный корреспондент отдела корреспондентов дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение» Григорий Азарёнок награжден медалью «За отвагу», медалью «За трудовые заслуги» – обозреватель отдела политической информации издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга, медалью Франциска Скорины – редактор отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Крят и специальный корреспондент отдела политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал» Игорь Тур.

Также почетного звания заслуженного деятеля культуры будет удостоен заместитель директора – заведующий отделом музыкальных и литературно-художественных программ дирекции канала «Культура» Белорусского радио Национальной государственной телерадиокомпании Наум Гальперович.

Также Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь работникам Национальной государственной телерадиокомпании: редактору отдела экономических новостей главной дирекции Агентства телевизионных новостей Ксении Лебедевой, специальным корреспондентам отдела выпуска главной дирекции АТН Сергею Луговскому и Елене Насачевой, редактору отдела зарубежной информации главной дирекции АТН Марии Петрашко, заведующему отделом репортеров главной дирекции АТН Александру Хоровцу, заместителю заведующего отделом выпуска главной дирекции АТН Полине Шубе;

сотрудникам ЗАО «Второй национальный телеканал» – ведущему программы дирекции информационного вещания Александру Аверкову, специальному корреспонденту дирекции информационного вещания Андрею Александрову, корреспонденту дирекции информационного вещания Алексею Кряквину, ведущей программы отдела ведущих информационно-аналитических программ дирекции информационного вещания Екатерине Круталевич, телеоператору отдела телеоператоров дирекции информационного вещания Сергею Янковскому;

работникам ЗАО «Столичное телевидение» – директору дирекции интернет-вещания Татьяне Бирук, ведущей программы отдела выпуска дирекции информационного вещания Екатерине Забенько, политическому обозревателю дирекции информационного вещания Евгению Пустовому;

Также благодарности удостоены заместитель главного редактора – редактор отдела политической и социальной информации главной редакции информации РУП «Белорусское телеграфное агентство» Светлана Сухарко, редактор отдела журналистских расследований редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» Роман Рудь и корреспондент этого отдела Людмила Гладкая, а также композитор Евгений Олейник.

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