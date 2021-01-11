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Работников СМИ удостоили государственных наград
Источник материала: ОНТ
Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены государственных наград за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко,
Специальный корреспондент отдела корреспондентов дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение» Григорий Азарёнок награжден медалью «За отвагу», медалью «За трудовые заслуги» – обозреватель отдела политической информации издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга, медалью Франциска Скорины – редактор отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Крят и специальный корреспондент отдела политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО «Второй национальный телеканал» Игорь Тур.
Также почетного звания заслуженного деятеля культуры будет удостоен заместитель директора – заведующий отделом музыкальных и литературно-художественных программ дирекции канала «Культура» Белорусского радио Национальной государственной телерадиокомпании Наум Гальперович.
Также Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь работникам Национальной государственной телерадиокомпании: редактору отдела экономических новостей главной дирекции Агентства телевизионных новостей Ксении Лебедевой, специальным корреспондентам отдела выпуска главной дирекции АТН Сергею Луговскому и Елене Насачевой, редактору отдела зарубежной информации главной дирекции АТН Марии Петрашко, заведующему отделом репортеров главной дирекции АТН Александру Хоровцу, заместителю заведующего отделом выпуска главной дирекции АТН Полине Шубе;
сотрудникам ЗАО «Второй национальный телеканал» – ведущему программы дирекции информационного вещания Александру Аверкову, специальному корреспонденту дирекции информационного вещания Андрею Александрову, корреспонденту дирекции информационного вещания Алексею Кряквину, ведущей программы отдела ведущих информационно-аналитических программ дирекции информационного вещания Екатерине Круталевич, телеоператору отдела телеоператоров дирекции информационного вещания Сергею Янковскому;
работникам ЗАО «Столичное телевидение» – директору дирекции интернет-вещания Татьяне Бирук, ведущей программы отдела выпуска дирекции информационного вещания Екатерине Забенько, политическому обозревателю дирекции информационного вещания Евгению Пустовому;
Также благодарности удостоены заместитель главного редактора – редактор отдела политической и социальной информации главной редакции информации РУП «Белорусское телеграфное агентство» Светлана Сухарко, редактор отдела журналистских расследований редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» Роман Рудь и корреспондент этого отдела Людмила Гладкая, а также композитор Евгений Олейник.
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Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены государственных наград за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие...
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