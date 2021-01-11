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Хоккейное «Динамо» уступило «Металлургу» в матче КХЛ

11.01.2021 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» сыграло с «Металлургом» из Магнитогорска в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К этой встрече команды подошли на равных. В турнирной таблице динамовцы располагались на пятом месте «Запада», «Магнитка» шла четвертой на «Востоке».

Хоккейное «Динамо» уступило «Металлургу» в матче КХЛ

В последней очной встрече, которая состоялась в декабре, «лисы» минимально обыграли «зубров» – 3:2. Правда, тогда состав минчан был боевой, в то время как в вечер понедельника, 11 января, из-за травм на лед не вышли ключевые игроки «Динамо» в большинстве – Райан Спунер и Брэннан Менелл. Кроме того, в воротах отсутствовал и чешский голкипер Доминик Фурх, его заменял Алексей Колосов.

Хоккейное «Динамо» уступило «Металлургу» в матче КХЛ

К сожалению, свои ворота в неприкосновенности он оставить не смог: к середине второго периода «зубры» уже горели – 0:3. Надежду своей команде и белорусским поклонникам хоккея подарил Денис Мосалев, распечатав ворота соперника на 15-й минуте второго отрезка.

Однако одержать победу дома «зубрам», увы, не удалось, очередное поражение от «Магнитки».

Хоккейное «Динамо» уступило «Металлургу» в матче КХЛ

Следующий матч «зубры» проведут в пятницу, 15 января – минчане на своей площадке примут «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Люди в материале: Райан Спунер, Брэннан Менелль, Алексей Колосов, Доминик Фурх, Денис Мосалёв

 
 
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» сыграло с «Металлургом» из Магнитогорска в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К...
 
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