Чиновники составили график работы «тунеядских» комиссий на 2021 год

С 1 мая с тех, кто попал в тунеядскую базу и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать оплату по полным тарифам за газоснабжение и отопление (сейчас — только за горячую воду). Пока чиновники продолжают искать тунеядцев и составили план работы на нынешнюю пятилетку. А в феврале должны обновить базу иждивенцев, поэтому тем, кто может оказаться в ней, до 21 января надо успеть подтвердить занятость. Для этого нужно предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы. Тем временем чиновники составили график работы таких комиссий на этот год. Рассказываем, как они работают, кто в них входит, а также как подтвердить занятость.
Как часто в 2021 году будут собираться тунеядские комиссии и кто в них входит
Как и в прошлом году, в нынешнем заседания комиссий будут устраивать дважды в месяц. К примеру, в Новополоцке — во вторую и четвертую пятницы месяца, а в Барановичском районе — 5 и 26 числа месяца. Здесь составили график работы на первый квартал.
В Гродно и вовсе составили график работы комиссий на год вперед. Они будут работать дважды в месяц — в первую и третью среду месяца. В комиссию входит больше 15 человек. Среди них в том числе — председатель городского Совета депутатов, заместитель председателя горисполкома, представители службы занятости, ЖКУ, профсоюзов, городской поликлиники, военный комиссар.
Гомельский облисполкомразместил на сайте информацию по работе районных и городских комиссий. К примеру, в Ельском районе разместили график работы комиссии только на январь.
Успеть в январе подтвердить занятость, чтобы не попасть в базу
Тунеядскую базу обновляют ежеквартально. В следующий раз — в начале февраля. Чтобы не попасть в нее, до 21 января нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Сделать это нужно для того, чтобы не попасть в обновленную в начале февраля базу.
К примеру, для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора — контракта. Также доказательством послужит копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может предоставить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.
Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из их учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.
При этом важно, чтобы документы были официально переведены на один из государственных языков — русский или белорусский.
А сколько находят тунеядцев
Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу незанятого в экономике населения. Однако в целом по стране данные не размещаются в открытом доступе.
Ранее чиновникисообщали, что в базе не занятых в экономике в целом по стране числится около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населения, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил, среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель этого года).
Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.