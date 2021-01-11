Чиновники составили график работы «тунеядских» комиссий на 2021 год

Источник материала: Tut.by

С 1 мая с тех, кто попал в тунеядскую базу и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать оплату по полным тарифам за газоснабжение и отопление (сейчас — только за горячую воду). Пока чиновники продолжают искать тунеядцев и составили план работы на нынешнюю пятилетку. А в феврале должны обновить базу иждивенцев, поэтому тем, кто может оказаться в ней, до 21 января надо успеть подтвердить занятость. Для этого нужно предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы. Тем временем чиновники составили график работы таких комиссий на этот год. Рассказываем, как они работают, кто в них входит, а также как подтвердить занятость.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Как часто в 2021 году будут собираться тунеядские комиссии и кто в них входит

Как и в прошлом году, в нынешнем заседания комиссий будут устраивать дважды в месяц. К примеру, в Новополоцке — во вторую и четвертую пятницы месяца, а в Барановичском районе — 5 и 26 числа месяца. Здесь составили график работы на первый квартал.

В Гродно и вовсе составили график работы комиссий на год вперед. Они будут работать дважды в месяц — в первую и третью среду месяца. В комиссию входит больше 15 человек. Среди них в том числе — председатель городского Совета депутатов, заместитель председателя горисполкома, представители службы занятости, ЖКУ, профсоюзов, городской поликлиники, военный комиссар.

Гомельский облисполком разместил на сайте информацию по работе районных и городских комиссий. К примеру, в Ельском районе разместили график работы комиссии только на январь.

Успеть в январе подтвердить занятость, чтобы не попасть в базу

Тунеядскую базу обновляют ежеквартально. В следующий раз — в начале февраля. Чтобы не попасть в нее, до 21 января нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Сделать это нужно для того, чтобы не попасть в обновленную в начале февраля базу.

К примеру, для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора — контракта. Также доказательством послужит копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может предоставить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.

Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из их учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.

При этом важно, чтобы документы были официально переведены на один из государственных языков — русский или белорусский.

А сколько находят тунеядцев

Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу незанятого в экономике населения. Однако в целом по стране данные не размещаются в открытом доступе.

Ранее чиновники сообщали , что в базе не занятых в экономике в целом по стране числится около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали , что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населения, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил , среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель этого года).

Напомним, после запуска базы не занятых в экономике « обнаружилось много ошибок , начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры . Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.