Марию Колесникову перевели в СИЗО КГБ

Политзаключенная Мария Колесникова этапирована из Жодино в Минск, в СИЗО №1 на Володарского.

Об этом информировала пресс-служба Виктора Бабарико со ссылкой на родственников Колесниковой.

Марию разбудили и этапировали в Минск на поезде. «Около двух часов ночи 8 января Марию разбудили, показали постановление на перевод и сказали собирать вещи. Этапировали ее в Минск на поезде», - рассказали в Коордсовете. Сама Колесникова назвала это «романтической поездкой на ночном поезде».

11 января ее в СИЗО посетил адвокат, который рассказал, что она по-прежнему в позитиве, бодрая, «заряжена на борьбу и передает всем привет».

В начале января Колесниковой продлили арест до 8 марта.

Александр Лукашенко во время интервью 11 января ответил российской журналистке Наиле Аскер-заде, что не имеет понятия, когда будут судить Марию Колесникову. Он не сразу вспомнил, кто такая Колесникова (или сделал вид, что не вспомнил).

«Колесникова - это кто? А, это кто за границу с этими ребятами пыталась выехать, да не выехала? Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Я честно не знаю», - цитирует Лукашенко ТАСС .

Кто такая Мария Колесникова

Мария Колесникова – руководитель штаба Виктора Бабарико на выборах. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Многие СМИ обнародовали доказательства фактов фальсификаций. Очень большой процент граждан не до сих пор соглашается с результатами и выходит на мирные акции протеста уже более 5 месяцев.

19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси. В КС входила также Мария Колесникова. По факту создания совета власти возбудили уголовное дело.

Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Колесникову. Ее хотели «выдворить» из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. И оказалась в тюрьме.

Лукашенко 10 октября лично приехал а СИЗО КГБ, где встретился с оппозиционными политзаключенными.