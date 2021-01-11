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Марию Колесникову перевели в СИЗО КГБ
Источник материала: БДГ
Политзаключенная Мария Колесникова этапирована из Жодино в Минск, в СИЗО №1 на Володарского.
Об этом
Марию разбудили и этапировали в Минск на поезде. «Около двух часов ночи 8 января Марию разбудили, показали постановление на перевод и сказали собирать вещи. Этапировали ее в Минск на поезде», - рассказали в Коордсовете. Сама Колесникова назвала это «романтической поездкой на ночном поезде».
11 января ее в СИЗО посетил адвокат, который рассказал, что она по-прежнему в позитиве, бодрая, «заряжена на борьбу и передает всем привет».
В начале января Колесниковой продлили арест до 8 марта.
Александр Лукашенко во время
«Колесникова - это кто? А, это кто за границу с этими ребятами пыталась выехать, да не выехала? Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Я честно не знаю», - цитирует Лукашенко
Кто такая Мария Колесникова
Мария Колесникова – руководитель штаба
19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской
Колесникова
Лукашенко 10 октября лично приехал а СИЗО КГБ, где
Позже адвокат Марии Колесниковой
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Политзаключенная Мария Колесникова этапирована из Жодино в Минск, в СИЗО №1 на Володарского.
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