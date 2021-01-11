США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы президента

Источник материала: АФН

Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов за вмешательство в выборы, говорится на сайте ведомства.

В санкционный список вошли: Александр Дубинский (депутат Рады, фракция «Слуга народа»), Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик (бывший прокурор, вел дело компании Burisma Holdings), Александр Онищенко (бывший депутат Верховной Рады, 7-й созыв — от Партии регионов, 8-й созыв — фракция «Воля народа»), Антон Симоненко, Андрей Телиженко (бывший сотрудник посольства Украины в США), Петр Журавель, а также ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks, ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»).

Власти США считают, что некоторые из них связаны с депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом, против которого уже введены санкции. Такая пометка стоит у Дмитрия Ковальчука, Антона Симоненко и Петра Журавеля.

Кроме того, с Деркачом связывают «Ера-Медиа» и Nabuleaks, с Журавелем — Only News и «Бегемот Медиа».

Все они попали в SDN List, что означает блокировку активов в США, а также запрет американским гражданам на ведение с ними каких-либо операций.

Санкции против Деркача были введены в сентябре 2020 года. В Вашингтоне его назвали российским агентом и обвинили в обмане и манипуляциях для того, что бы повлиять на выборы в США. В частности, там полагают, что Деркач долгое время был связан с российскими спецслужбами.

В мае 2020 года он обнародовал записи разговоров людей с голосами, похожими на голоса Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Эти записи, по мнению Деркача, якобы свидетельствовали о влиянии тогдашнего вице-президента на украинского лидера. На одной из них шла речь о необходимости увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который тогда расследовал дело газодобывающей компании Burisma, в совете директоров которой состоял Хантер Байден, сын Джо Байдена.

Некоторые из фигурантов санкционного списка США, опубликованного 11 января, также связаны с делом компании. Так, Константин Кулик занимался уголовными делами в отношении Burisma. Прокурора уволили в ноябре 2019 года после того, как он не пришел на обязательную переаттестацию. Газета The New York Times писала, что Кулик составил семистраничное досье на Байдена-младшего, в котором обвинил его в коррупции.

Депутат Александр Дубинский в свою очередь обвинял компанию Burisma в краже денег из украинского бюджета и выведении средств в офшоры. Он также прямо заявлял, что Хантер Байден получал вознаграждение за свои услуги деньгами, полученными преступным путем. По словам Дубинского, они были «украдены у граждан», а не получены в виде выручки компании.