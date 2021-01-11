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Марию Колесникову перевели из Жодино в СИЗО КГБ в Минске

12.01.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Мария Колесникова в ночь на 8 января была переведена из Жодинской тюрьмы в СИЗО КГБ на улицце Володарского в Минске, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Около двух часов ночи 8 января Марию разбудили, показали постановление на перевод и сказали собирать вещи. Этапировали ее в Минск на поезде», - говорится в сообщении.

«Сегодня (11 января – ред.) с Марией в СИЗО-1 встречался адвокат. Маша бодра, заряжена на борьбу и передает всем привет», - отмечается в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Мария Колесникова в ночь на 8 января была переведена из Жодинской тюрьмы в СИЗО КГБ на улицце Володарского в Минске, сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
 
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