|
Британия привила больше людей, чем вся Европа вместе взятая
12.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Больше двух миллионов жителей Великобритании получили прививки от COVID-19, сообщил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок.
Некоторые из привитых уже получили обе дозы вакцины. "Мы защитили уже больше людей через вакцинацию, чем все остальные страны Европы вместе взятые", – цитирует министра РИА Новости.
© AFP 2020 / NIKLAS HALLE'N
После Brexit Великобритания получила возможность самостоятельно принимать решения о закупке вакцины и проводить в жизнь программу вакцинации. Сейчас в Великобритании одобрены для использования три вакцины – американо-германская Pfizer, британская AstraZeneca и Moderna, одобренная на прошлой неделе.
Вакцинация проходит на безвозмездной основе по письменному приглашению от минздрава. Прививают сперва постояльцев домов престарелых и их персонал, врачей, которые трудятся в "красных зонах". Дальше очередь вакцинации формируется в зависимости от возраста – начиная с самых старших жителей королевства.
Уже больше 40% людей старше 80 лет получили прививку. По планам минздрава, к середине февраля удастся привить уже всех жителей королевства старше 70 лет и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Локдаун в Англии, по предварительным ожиданиям, продлится минимум до марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прививки от коронавируса получили уже больше 2,3 миллиона жителей Соединенного королевства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)