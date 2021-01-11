Британия привила больше людей, чем вся Европа вместе взятая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Больше двух миллионов жителей Великобритании получили прививки от COVID-19, сообщил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок.

Некоторые из привитых уже получили обе дозы вакцины. "Мы защитили уже больше людей через вакцинацию, чем все остальные страны Европы вместе взятые", – цитирует министра РИА Новости.

После Brexit Великобритания получила возможность самостоятельно принимать решения о закупке вакцины и проводить в жизнь программу вакцинации. Сейчас в Великобритании одобрены для использования три вакцины – американо-германская Pfizer, британская AstraZeneca и Moderna, одобренная на прошлой неделе.

Вакцинация проходит на безвозмездной основе по письменному приглашению от минздрава. Прививают сперва постояльцев домов престарелых и их персонал, врачей, которые трудятся в "красных зонах". Дальше очередь вакцинации формируется в зависимости от возраста – начиная с самых старших жителей королевства.

Уже больше 40% людей старше 80 лет получили прививку. По планам минздрава, к середине февраля удастся привить уже всех жителей королевства старше 70 лет и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Локдаун в Англии, по предварительным ожиданиям, продлится минимум до марта.