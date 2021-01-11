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Видеофакт: Путин, Пашинян и Алиев подписали заявление по Карабаху

12.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились сегодня в Кремле, темой переговоров была ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры прошли по инициативе российской стороны.

"Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе, имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов", - заявил российский лидер на итоговой пресс-конференции.

© Sputnik / Михаил Климентьев
"Обстановка спокойная": Путин провел трехсторонние переговоры по Карабаху

Он сообщил, что для этого будет создана рабочая группа с участием представителей трех стран, а возглавят ее вице-премьеры Азербайджана, Армении и России. Будут созданы в ближайшее время и экспертные подгруппы.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди гражданских. Стороны пытались прийти к перемирию, но результативным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить обстрелы и провести обмен пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе находятся российские миротворцы.

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Лидеры России, Армении и Азербайджана провели в понедельник переговоры в Кремле. Смотрите на видео, что они сообщили по итогам встречи.
 
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