Видеофакт: Путин, Пашинян и Алиев подписали заявление по Карабаху

Источник материала: Sputnik Беларусь

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились сегодн я в Кремле, темой переговоров была ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры прошли по инициативе российской стороны.

"Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе, имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов", - заявил российский лидер на итоговой пресс-конференции.

Он сообщил, что для этого будет создана рабочая группа с участием представителей трех стран, а возглавят ее вице-премьеры Азербайджана, Армении и России. Будут созданы в ближайшее время и экспертные подгруппы.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди гражданских. Стороны пытались прийти к перемирию, но результативным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить обстрелы и провести обмен пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе находятся российские миротворцы.

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